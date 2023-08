Trasmed augura "un problema gordo" el próximo año por un coste de la descarbonización que no se podrá "asumir"

El consejero delgado de Trasmed, Ettore Morace, ha explicado que aunque el precio de los fletes "ha bajado mucho en los últimos 12 meses", tendrán "un problema gordo el año que viene por el coste de la descarbonización, que las navieras no podrán asumir y habrá que repartir entre el pasaje". Así lo ha dicho Morace en declaraciones a los medios este jueves tras una reunión con la presidenta del Govern, Marga Prohens, a la que también ha asistido el director de Relaciones Institucionales, Miguel Pardo, y el conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente.

Morace ha asegurado que están "estudiando fórmulas para reducir al mínimo" la subida del precio, pero "evidentemente será un coste que habrá que repartir entre todos" para seguir la nueva normativa europea medioambiental. Asimismo ha dicho que están buscando medidas "técnicas" para "reducir al máximo el consumo del combustible, porque no hay uno alternativo". También ha reivindicado que "es fundamental" que el Puerto de Palma apueste por la electrificación de los barcos para reducir la huella medioambiental y el consumo de combustible.

En este sentido, ha puesto el ejemplo de Italia, donde "ya todos los barcos de carga tienen emisiones cero en el puerto porque van con batería". En el caso español, la compañía ya ha comenzado a trabajar en la conectividad de las embarcaciones con la electricidad el año pasado en Barcelona y ha estimado que el primer barco de estas características llegará a Palma el que viene. Por su parte, Pardo ha hecho balance sobre la temporada en Baleares y sus perspectivas de cara a la época de baja demanda, diciendo que "agosto, para lo que son las navieras, ha sido un mes flojo" en comparación con el año pasado.

En relación con esto, ha achacado la situación a la bajada del turismo nacional, que a su vez ha disminuido por "una subida de los precios en general". Por tanto, ha reconocido que no están "especialmente satisfechos", pero que "las perspectivas para la temporada baja no son malas", ya que "la sensación es que probablemente mucha gente que ha contenido las vacaciones por el alza de los precios y no ha venido a Baleares pueda venir en los próximos meses".

Durante la reunión con Prohens, Morace y Pardo "han trasladado los problemas que tiene el sector" a la presidenta y han conocido la nueva Conselleria del Mar, que creen que es una iniciativa "muy interesante" porque permite acceder "de manera directa con una persona que conozca la problemática de los puertos".