El Servicio de Emergencias 112 eleva a 366 los incidentes gestionados durante este domingo en Baleares

El Servicio de Emergencias 112 Baleares ha elevado a un total de 366 la cifra de incidentes gestionados durante este domingo, hasta las 20.30 horas, en el archipiélago, debido al temporal que esta jornada afecta a las Islas. Por islas, se han contabilizado 332 incidentes en Mallorca --171 en Palma, 68 en Calvià y 10 en Sóller--; 21 en Menorca y otros 13 en la isla de Ibiza.

En una rueda de prensa, posterior a la reunión operativa de los organismos de Emergencias, convocada por la consellera de Presidencia y Administraciones Públicas, Antònia Maria Estarellas, y presidida por el director general de Emergencias, Sebastià Sureda, el jefe de coordinación de Emergencias, Eduardo Parga, ha informado que el 112 ha gestionado un total de 366 incidencias este domingo, "sobre todo en Mallorca y concentrados en Palma, Calvià y, un poco en el interior de la isla, en Felanitx también ha habido incidentes importantes".

Parga ha explicado que el motivo de la reunión operativa de los organismos de Emergencias ha sido que, "después de que a lo largo de todo el día se ha estado trabajando vía telefónica y vía centrales con otros organismos implicados, al final de la jornada se ha querido poner un punto de situación, de todos los incidentes que quedan sin resolver y los usuarios que quedan sin suministro eléctrico, aún más de 4.000 a estas horas, y conocer de primera mano las predicciones de la Aemet de cara a este nuevo episodio meteorológico que puede venir en las próximas horas para ver si podía generar más incidencias".

Así pues, según el jefe de coordinación de Emergencias, los organismos se han "preparado para esta noche y las incidencias que pudiera haber de cara a mañana". Algo que han hecho, según ha añadido, "reforzando el personal operativo", tal y como ya se ha hecho este domingo "en el que los profesionales han doblado turnos y los organismos de Emergencias han introducido más personal".

Aún así, ha precisado Parga, a lo largo de este domingo, "se han registrado puntas de llamadas muy importantes como, por ejemplo, a las 11.00 horas, cuando se ha vivido un momento críticO en la sala del 112". "Luego se han ido resolviendo los incidentes", ha añadido y "la tarde ha sido relativamente tranquila".

Esto en cuanto a Mallorca, en relación a Menorca, el jefe de coordinación de Emergencias ha informado que "se está haciendo un seguimiento más de cara a esta noche, cuando se prevé que este nuevo episodio del temporal entré por la Tramuntana y se vaya a esta Isla". Durante este domingo, ha reconocido, "ha habido incidencias sobre todo en Ciutadella, en el puerto, e incidencias aisladas" pero "preocupa de cara a esta tarde noche". "Estamos muy pendientes de Menorca", ha subrayado.

Finalmente, Parga ha concluido sus declaraciones a los medios de recomendando a los ciudadanos "hacer caso a las advertencias que se lanzan desde la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y las Administraciones Públicas porque el episodio de climatología adverso no ha finalizado y no se debe bajar la guardia". "Les pedimos que esta tarde noche no salgan de casa y eviten exponerse a riesgos innecesarios".

Por su parte, la consellera de Presidencia y Administraciones Públicas, Antònia Maria Estarellas, ha aprovechado la reunión y la rueda de prensa posterior para dar "gracias" a todos los técnicos de emergencia por su "trabajo exhaustivo" de coordinación, desde bien entrada la mañana de este domingo. Estarellas ha hecho extensivo su agradecimiento a bomberos, policías, alcaldes, "que están a pie de calle" y policías locales, "que gestionen incidencias que no pasan por la central del 112".

Además, la consellera ha manifestado el "apoyo institucional" del Govern "por si se puede aportar algo más a nivel un poco más superior que lo que son técnicos". "Salgo de esta reunión reconfortada de ver lo bien que están establecidos los protocolos cuando pasan causas naturales como esta, en la que hay una parte imprevisible, y lo bien coordinados que están los organismos y su implicación".

Finalmente, Estarellas ha concluido sus declaraciones lanzando un mensaje de agradecimiento también a la población civil "que durante este domingo ha hecho planes alternativos y ha estado pendiente de la evolución meteorológica, no cargando de más de trabajo a los efectivos".