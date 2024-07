Le Senne gana tiempo y convoca el primer paso para su remoción en agosto

El primer paso para la destitución de Gabriel Le Senne (Vox) como presidente del Parlament balear se retrasa tras reunirse este miércoles la Junta de Portavoces. Un encuentro en el que él mismo ha decidido convocar a la Diputación Permanente para el próximo 7 de agosto.

Le Senne gana tiempo y confía en que no se tenga que celebrar un pleno extraordinario para votar su remoción, presentada por los grupos de la izquierda. De esta manera, el debate se celebraría cuando empiece el periodo de sesiones ordinario el próximo 10 de septiembre. Respecto a su permanencia en el cargo, esta ha sido la respuesta del presidente de la cámara autonómica: "No lo puedo asegurar. Seguiré siendo presidente del Parlament hasta que el pleno quiera". A lo que ha añadido lo siguiente: "En ningún caso me aferro a la silla".

Además, Le Senne ha dejado la puerta abierta a futuras conversaciones con el PP, tras asegurar este martes que si él dimite "debería hacerlo también Marga Prohens" por el acuerdo de investidura, aunque se haya roto el pacto PP-Vox en Baleares.