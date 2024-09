Recogida de residuos y actuación de Charly Taylor en el evento de Alerta ECO de Europa FM en la playa de Can Pere Antoni de Palma

La emisora musical Europa FM Baleares vuelve a activar la 'Alerta Eco' con el foco puesto en el cuidado del litoral mallorquín. Por este motivo, se ha organizado una recogida de residuos el próximo lunes 23 de septiembre en la playa de Can Pere Antoni de Palma. El evento aúna la conciencia medioambiental con el arte de la mano del artista Charly Taylor de la banda mallorquina Isla Iglú.

Se trata de una iniciativa en la que la participación de los ciudadanos es imprescindible para ayudar a mantener limpio el litoral de la capital balear. Es por ello que Europa FM invita a los oyentes a unirse al evento, en el que además se podrá disfrutar de manera gratuita de un pequeño desayuno en uno de los lugares más conocidos de Palma, el Assaóna Gastro Beach.

La organización va a proporcionar a los asistentes la camiseta conmemorativa de 'Alerta Eco'. Además, solo se necesitan ganas y energía porque allí se hará entrega de guantes y bolsas para la limpieza de la playa.

La recogida de residuos empezará a las 9:00 horas y acabará a las 12:00 horas el próximo lunes 23 de septiembre. Durante la recogida, habrá música en directo, gracias a la actuación de Charly Taylor de Isla Iglú, que amenizará la mañana con sus canciones, que aportarán frescura y diversión en un formato más intimista y cercano al público.

Para participar, hay que inscribirse en el correo mallorca@europafm.es o en las redes sociales de Europa FM Baleares.

El evento cuenta con la colaboración de Palma Aquarium, Media Markt, Travel to Zero by Proa Group, Bar Restaurante Las Palmeras Portixol, Hotels Viva, Assaona Gastro Beach, Emaya y Ajuntament de Palma.