El PSIB-PSOE ataca en Onda Cero "las mentiras" del PP balear en el último día de campaña

El PSIB-PSOE ha querido terminar la campaña electoral en Baleares con un acto feminista para debatir sobre los derechos y la protección de la mujer. Toda una declaración de intenciones frente a la reunión de los candidatos del PP balear con el sector turístico y las propuestas lanzadas este viernes por el resto de formaciones.

El último día de campaña electoral antes de la jornada del 23 del julio, sin embargo, Onda Cero Mallorca cierra su ronda de entrevistas a los candidatos que se presentan a las elecciones generales en Baleares. Después de hablar con Vox, Sumar Més y PP, por este orden cronológico durante la semana, hoy ha sido el turno de los candidatos del PSIB-PSOE. Francina Armengol, cabeza de lista al Congreso, y Pere Joan Pons, el número uno del PSIB al Senado por Mallorca, han querido responder a las preguntas de Elka Dimitrova en el programa Más de uno Mallorca en las últimas horas de campaña.

La ex presidenta balear, Francina Armengol, que quiere hacerse con un escaño en la cámara baja, ha tenido que valorar hoy, sin embargo, asuntos estrictamente autonómicos como la última decisión del Govern de Marga Prohens de dar marcha atrás en varias promociones de viviendas de protección oficial. Achaca Armengol dichos anuncios a un "marco de mentiras" en el que se han movido los 'populares' en las últimas semanas y justifica el caso Metrovacesa. El diputado Pere Joan Pons, por su parte, también defiende su voto a favor de la ley de la vivienda que no aplicará el nuevo ejecutivo autonómico, aunque no ha sabido poner ejemplos de otros destinos donde topar los precios del alquiler haya funcionado. "Habrá que ver qué efectos tiene en España y en Baleares," insiste.

En esta entrevista ofrecida a Onda Cero Mallorca, ambos candidatos socialistas desgranan parte de su programa electoral y atacan al PP por bajar impuestos. "Baleares perderá más de 500 millones de euros esta legislatura," asevera Francina Armengol que se pregunta por "dónde recortará" el PP balear. Tampoco faltan las menciones a Vox y las posibles coaliciones con el PP.

"El Partido Popular lo que hace es bajar los impuestos a los más poderosos," explica Armengol. "La gente que no hereda nada no tiene ningún beneficio," afirma la candidata socialista en referencia a la supresión del impuesto de sucesiones y donaciones aprobada recientemente por el Govern de Marga Prohens.

Rechaza la candidata del PSIB al Congreso que "Baleares esté mejor que nunca en sanidad", pero saca pecho de la gestión del Govern del Pacte en tiempos de pandemia y lamenta "las mentiras" vertidas en torno a las islas de espera en la sanidad pública balear en nuestra comunidad autónoma.

Por mucho que Pedro Sánchez no considerara a las Baleares claves en su campaña electoral por el 23 de julio, porque no protagonizó mitin alguno, los socialistas confían en "ganar las elecciones este domingo y tener un gobierno de progreso en Baleares, porque no podemos retroceder 50 años atrás," concluye la cabeza de lista al congreso, la socialista Francina Armengol.