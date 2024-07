Pedro Sánchez defiende "la igualdad entre españoles" tras el preacuerdo con ERC en Cataluña

LEER MÁS Felipe VI participa en la primera regata de la Copa del Rey a bordo del 'Aifos'

Tras el habitual despacho estival con el Rey Felipe VI celebrado este martes en el Palacio de La Almudaina en Palma, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mantenido su silencio respecto a las investigaciones que rodean a su esposa, Begoña Gómez después de haberse acogido esta mañana a su derecho a no declarar y tras presentar una querella contra el juez Peinado por prevaricación. "No voy a decir nada por el respeto que me debo y debo al Rey", ha declarado tras ser preguntado por los medios de comunicación.

Sin embargo, este no es el único asunto que ha protagonizado el despacho de este año. Sobre el preacuerdo alcanzado entre el Partido Socialista de Cataluña y Esquerra Republicana para investir a Salvador Illa como presidente a cambio de una financiación singular, Sánchez ha defendido que se trata de un acuerdo "muy positivo tanto para España como para Cataluña".

En este sentido, se ha mostrado satisfecho y ha asegurado que tiene buenas sensaciones sobre la votación de las bases de Esquerra Republicana, que deberán avalar el acuerdo el próximo viernes: "Con este preacuerdo se abre una nueva etapa para la política catalana".

Asimismo, Sánchez ha recordado la reciente aprobación del Régimen Especial de Baleares y ha puesto en valor que el Gobierno "reconoce las singularidades de las Comunidades Autónomas". Ante las críticas de los 'populares', ha advertido que "no va a permitir ninguna lección del Partido Popular". Además, Sánchez espera "afán de cooperación" por parte del Govern balear.

Durante su comparecencia tras el despacho con el Rey Felipe VI, Sánchez ha anunciado que convocará la Conferencia de Presidentes a partir del próximo mes de septiembre. "No hay falta de voluntad. Se hará en Cantabria y con la vivienda como tema principal", ha avanzado. Entre otros asuntos, el presidente del Gobierno ha querido destacar las buenas previsiones económicas para España, así como ha subrayado que el problema de acceso a la vivienda es "uno de los mayores retos en Baleares".

Respecto a la Ley de Extranjería y a la polémica en torno a los menores migrantes no acompañados, Sánchez ha pedido "solidaridad" a las Comunidades Autónomas para afrontar la crisis que se vive en Canarias.