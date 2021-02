Coronavirus

El Parlament rechaza presentar un recurso de inconstitucionalidad contra los PGE por no atender el hecho insular

La propuesta de Proposta per les Illes-El PI, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca, que ha contado con el voto favorable de PP y Cs, no ha salido adelante por la ausencia de algunos diputados de los mismos partidos

Europa Press