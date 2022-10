Palomino asegura que está "preocupado y asustado" por la investigación sobre su familia

"Me dice cómo han accedido a los datos de mi familia y yo le contesto a todo", le ha dicho el director general del IB-Salud a la diputada del PP en la Comisión de Salud del Parlament. Manuel Palomino, ha asegurado sentirse "asustado y preocupado" por la investigación que se ha hecho sobre su familia y ha preguntado al PP "cómo ha conseguido la información sobre sus hijos".

Palomino ha comparecido este miércoles en la Comisión de Salud del Parlament para detallar la estrategia del Servei de Salud para los próximos años, aunque se ha referido a las acusaciones de "enchufismo" por parte del PP. "¿Cómo han sabido que mi hija cobró una productividad? No les veo hurgando en expedientes", ha afirmado. Así, el director general del IB-Salut ha invitado al PP a emplear la herramienta de la pregunta parlamentaria para obtener la información que quieran. "Me dice cómo han accedido a los datos de mi familia y yo le contesto a todo", ha asegurado dirigiéndose a la diputada del PP.

La diputada del PP Isabel Borrás ha aprovechado su intervención para preguntar a Palomino por las polémica en torno a los puestos de trabajo en el IB-Salud de su pareja, su hijo y su hija, así como la pareja de la hija y una sobrina y la pareja de ésta. Borrás ha reconocido que se trata de un tema "incómodo" pero ha subrayado que "hasta ahora, en ningún sitio", el director general "ha dado explicaciones claras".

De hecho, la presidenta de la Comisión, la socialista Beatriu Gamundí, había avisado de que las preguntas tenían que ceñirse al motivo de la comparecencia, aunque Palomino ha optado por responder al final de su segunda intervención.

La diputada 'popular' ha alertado de que "no se pone en duda" la capacidad profesional de estas personas, sino que ha expresado las dudas en relación a las contrataciones y recolocaciones. "No es normal tener a toda la familia en el órgano que usted dirige", ha concluido. Aunque más brevemente, el diputado de Cs Juanma Gómez ha animado a Palomino a responder a estas cuestiones "por transparencia".

Por su parte, el diputado de MÉS per Mallorca Miquel Ensenyat ha instado a quien tenga pruebas de irregularidades a acudir a la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción o, directamente, a los tribunales. En este sentido, ha agradecido la solidaridad de Ensenyat en relación "a lo que está pasando ahora".

"ME SIENTO COMO JESUCRISTO GARCÍA"

Palomino ha asegurado sentirse "como Jesucristo García", en referencia a una portada de un disco de Extremoduro por "unas acusaciones de las que no se puede defender". En la misma línea, el director general ha criticado que se hable de las relaciones sentimentales de sus hijos --"¿hasta ahí llegamos?"-- y ha afirmado que "no quiere imaginar" que hayan accedido a datos personales de su familia.

La diputada del PP ha reconocido que este miércoles al mediodía han recibido datos e información que habían previsto, aunque no había podido revisarla. "Si no tuvieran nada que esconder, no habrían tardado tanto", ha matizado. Borrás ha anunciado que si el próximo año el PP accede al Govern encargará una auditoría independiente para examinar el funcionamiento del IB-Salud "y acabar con el clientelismo y el enchufismo".

Según el PP, la mujer de Palomino se ha beneficiado de una promoción interna en el IB-Salud, su hija y su nuera se han visto al mismo tiempo beneficiadas también de un traslado de Son Espases al hospital psiquiátrico con mejores condiciones, y que su hijo, su sobrina y la pareja de ésta figuran contratados en el IB-Salud y ocupan lugares en el departamento de Gestión Sanitaria y Asistencial de Baleares (GSAIB), del que Palomino es gerente.

En relación a la situación de su hijo, Palomino ha explicado que tiene un contrato de obra y servicio y que "cuando acabe la Covid se irá a la calle". Según ha indicado, accedió a su puesto junto a 186 personas quedando el 183 de 900 en un proceso de selección en el que él se abstuvo y que firmó Juli Fuster. Sobre su hija, ha explicado que forma parte del personal de refuerzo Covid y que acude a las residencias cuando hay brotes.