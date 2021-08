"Ocurrirán más accidentes en el mar, si no se cambia la normativa y mejora la formación," advierte la patronal de chárter náutico

Salvamento Marítimo ha insistido en pedir a los navegantes que cumplan estrictamente el reglamento para prevenir abordajes en alta mar y recuerdan que se tiene que evitar la navegación en canales marítimos como el del Puerto de Ibiza.

A raíz del accidente marítimo mortal registrado este marte en el puerto de Ibiza, ONDA CERO se ha puesto en contacto con la patronal de chárter náutico en Baleares Apeam para conocer la seguridad a bordo de las embarcaciones alquiladas este verano en Baleares.

El presidente de la asociación, José María Jiménez, insiste en la falta de formación y poca experiencia de muchas personas que alquilan barcos, algunos sin licencia y otros con muy poca práctica, durante los meses de verano.

El presidente de APEAM no solo reclama más prácticas en esta entrevista concedida al programa MÁS DE UNO ILLES BALEARS de Onda Cero, sino que no se alquilen barcos a aquellas personas que no puedan demostrar cierta experiencia en el mar.