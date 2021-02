MÉS per Mallorca pide la dimisión de Villafáfila por que la campaña de vacunación "es poco transparente"

MÉS ha solicitado este viernes, a través de su coordinador Antoni Noguera, la dimisión del subdirector de enfermería y cuidados del IbSalut y coordinador de la estrategia de vacunación de la COVID-19, Carlos Villafáfila, por que "la campaña de vacunación "es poco transparente".

Según ha informado Antoni Noguera este viernes en rueda de prensa, "respecto a la vacunación, MÉS ha pedido, la dimisión del responsable de la campaña de vacunación, Carlos Villafáfila, por que esta no esta siendo óptima, es poco transparente y, en estos momentos, no se está dando una imagen impecable en una cuestión tan sensible como debería de ser la vacunación".

Además, el coordinador de MÉS per Mallorca ha solicitado "que se haga un ejercicio de transparencia y se dé a conocer a la población en general el listado de todos los cargos que se hayan vacunado y que no se encuentren dentro de la población de riesgo, de profesionales sanitarios y sociosanitarios que atienden en primera línea. Una vez se tenga este listado se quiere trasladar a la comisión ética del Govern".

"Una tercera cuestión que exige MÉS per Mallorca es un protocolo que sea transparente, estricto y claro. Este protocolo que, a día de hoy, no se sabe si existe o no, es una interpretación muy laxa del protocolo del Estado y esto no puede ser", ha continuado.

La formación exige "transparencia" en la vacunación

En relación a los miembros políticos, directores del Consell de Mallorca, Noguera ha explicado que "los representantes de MÉS en el Consell recibieron explicaciones por parte del PSIB, pero no quedaron satisfechos". Por ello, ha apuntado, "han pedido la dimisión de los cargos puramente políticos, una petición que es apoyada por parte del partido".

"¿MÉS per Mallorca va en contra del Govern? No, nosotros formamos parte del Govern. Por este motivo, la consellera de Asuntos Sociales del Govern, Fina Santiago, hace dos días que pidió que debía cesar el responsable de vacunación. Esta petición se ha vuelto a hacer este viernes. MÉS per Mallorca, como partido, apoya esta petición", ha señalado Noguera.

"Esta formación quiere llevar este tema a la comisión ética del Govern porque para MÉS este es un tema importante en el que hay que ser transparentes", ha hecho hincapié.

Aboga por elevar el tema a la comisión ética del Govern

Noguera ha aseverado que tiene "confianza total" en la comisión ética del Govern como órgano donde abordar "si hay algún cargo que por ser cargo se ha saltado los protocolos de vacunación".

En esta línea, los medios han preguntado a Noguera si apoyará o no la propuesta de Ciudadanos (Cs) de crear una comisión no permanente de investigación sobre protocolos de vacunación contra la COVID-19 en Baleares así como si respaldará la propuesta del PP de que la Oficina Anticorrupción investigue la vacunación de cargos políticos.

Noguera ha zanjado esta cuestión insistiendo en que "la propuesta de MÉS es elevar el tema a la comisión ética del Govern" y ha dicho "que no se puede dar apoyo ni apoyo a cosas de las que no se tiene información".