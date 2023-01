Més amenaza con dimisiones en el Pacte por la exención del catalán en la sanidad y el PP promete suprimir el requisito

El diputado de MÉS per Mallorca Joan Mas 'Collet' ha exigido a sus socios del Pacte de Govern aclarar "esta semana" la excepción del requisito del catalán porque "aún hay plazo para cambiar las bases del proceso de estabilización. Así se ha pronunciado el diputado ecosoberanista, este martes, en declaraciones a los medios de comunicación, en los pasillos del Parlament.

"Seguimos pensando, porque nos lo dicen los juristas consultados, la Obra Cultural Balear (OCB) y el sindicato STEI Intersindical, que esta misma jornada ha presentado recursos, que no se está fuera del plazo para poder cambiar las bases del proceso de estabilización y, por ende, poder pedir el requisito del catalán y dar dos años a las categorías que no lo tengan", ha manifestado Mas. Además, Més amenaza con dimisiones si los socialistas no aclaran la aplicación del requisito y sus exenciones en la sanidad pública balear.

PLATAFORMA PER LA LLENGUA TAMBIÉN RECURRE

Plataforma per la Llengua recurrirá a la vía judicial si se acaba aprobando la exención del catalán del catalán a los sanitarios en el proceso de estabilización de personal y ha animado a MÉS per Mallorca a seguir "ejerciendo presión interna" en el seno del Govern.

En una nota de prensa, la ONG ha lamentado que de consumarse este extremo la actual legislatura será "la más decepcionante" en cuando a los derechos de los catalanoparlantes. "No se entendería de ninguna de las maneras que el Govern aprobara una medida como ésta cuando el mandato está a punto de finalizar", han indicado.

Plataforma per la Llengua ha recordado que gracias a la movilización social y la presión mediática se consiguió que la Ley de Educación, aprobada en febrero del año pasado, mantuviera el catalán como única lengua vehicular de la enseñanza.

CONVERSACIONES CON EL PSIB-PSOE

En cuanto a los contactos mantenidos este lunes con el PSIB, el ecosoberanista ha asegurado que "todo continúa abierto". A pesar de que la voluntad política del PSOE para avanzar en la negociación es "más escasa", MÉS per Mallorca "no cierra puertas" y "va a luchar hasta el final" su postura.

"Hay que aprovechar el recurso del STEI, principal novedad de este martes, y esperar a ver como reacciona el PSOE", ha continuado Mas, quien ha apuntado que "la negociación pasa precisamente por la respuesta que se de a los recursos". "Necesitamos ver la respuesta para ver si seguimos negociando", ha enfatizado, recordando que "MÉS per Mallorca y PSIB llevan un mes de negociación discreta en la que, sobre la mesa, siempre ha estado mantener el requisito del catalán en la sanidad y los dos años de moratoria --a aquellas especialidades que no lo tienen--, que ya está planteada en el decreto 6/2022".

En caso de que las negociaciones finalicen sin acuerdo, ha dicho el diputado Joan Mas 'Collet, "será la Ejecutiva de la formación la que decidirá hasta donde llegar". Si bien, de momento, ha concluido "hay posibilidad de arreglarlo gracias a la sociedad civil" así que se confía en "aclararlo dentro de esta semana máximo".

La portavoz parlamentaria del Grupo Socialista, Pilar Costa, ha defendido este martes, en pasillos del Parlament, que la excepción de la lengua catalana --requisito para la función pública en Baleares-- en la sanidad "se limite a las especialidades deficitarias", como recoge una normativa de 2016. Así se ha expresado Costa, después de la polémica en el seno del Pacte de Govern por la excepción del requisito del catalán en el caso de que haya especialidades o plazas deficitarias desde el punto de vista sanitario.

"Los socialistas respetamos la posición de cualquiera de los socios del Pacte de Govern, como no puede ser de otra manera", ha manifestado la portavoz parlamentaria del PSIB. No obstante, ha puntualizado, "la postura de los socialistas es defender el proceso de estabilización finalizado este lunes e iniciado meses atrás, con la aplicación de la normativa vigente, que permite que, en caso de que haya especialidades o plazas deficitarias desde el punto de vista sanitario, se exceptúe esta exigencia del requisito lingüístico". Un proceso que, ha reiterado, "no se puede reabrir" debido a que es "fundamental" dar seguridad jurídica a quienes se han presentado al mismo.