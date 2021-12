María Frontera revalida su cargo como presidenta de la FEHM con el objetivo de reformular el turismo

María Frontera ha revalidado su cargo como presidenta de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM), durante la asamblea general de la patronal que ha tenido lugar este miércoles en Palma.

En un acto en el Palacio de Congresos, la FEHM ha presentado su nueva Junta Directiva para los próximos tres años, que contará con Gregori Bonet y Javier Vich como vicepresidentes primero y segundo, respectivamente.

Por su parte, Jaume F. Horrach ha sido nombrado tesorero y María Inés Batle, secretaria de la patronal mallorquina.

Susana de Juan, José de Luna, Joan Francesc Rigo, Mauricio Carballera, Joan Ferrer, Isabel Vidal, Carolina Quetglas y Gabriel Llobera han sido nombrados vocales.

REFORMULAR EL TURISMO EN BALEARES

Tras su nombramiento, la presidenta Frontera ha expresado sentirse "muy respaldada" por asociados, por las asociaciones que conforman la patronal y por la nueva Junta Directiva, la cual "aportará ganas, pasión y mucho compromiso".

Frontera ha repasado los acontecimientos de los últimos años y las consecuencias de la pandemia, enumerando las diferentes medidas adoptadas por parte del sector para afrontar los cambios. Así, ha defendido que ahora la FEHM tiene "un rol crucial" y que es el momento "de darle un sí rotundo a la transición turística de Baleares".

De cara al futuro, ha considerado que "sería arriesgado dejar al libre albedrío cualquier respuesta no planificada bajo la expresión mal acuñada de 'cambio de modelo'". "No se puede sucumbir a exigencias de actores parciales que desconocen y no calibran la peligrosidad de pregonar un cambio de modelo sin un estudio profundo de cómo, cuándo y en qué medida abordarlo", ha indicado.

Ha insistido así en reformular el turismo para ser más competitivos frente a otros destinos y para garantizar la contribución del sector a la prosperidad de la Comunidad Autónoma. Para ello, ha apostado por la innovación, la calidad, la especialización y, sobre todo, la circularidad. "Demostraremos una vez más que somos personas comprometidas, arraigadas a nuestro territorio y muy orgullosos de ser hoteleros", ha concluido.

RELEVANCIA DEL SECTOR MALLORQUÍN

También ha intervenido en el acto el presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat), Jorge Marichal, quien ha resaltado "la relevancia" del sector mallorquín y "el liderazgo" de María Frontera al frente de la patronal. "Tenéis una gran presidenta con visión estratégica, conocedora de vuestra realidad. Es una compañera cercana, comprensiva y leal", ha subrayado.

Marichal ha valorado que asociaciones como la FEHM han permitido que la mayoría de las empresas hoteleras hayan podido superar la crisis económica derivada de la pandemia del coronavirus. Además, ha pedido al sector "ser positivos" de cara al futuro tras dos años difíciles para el turismo.

No obstante, ha criticado "se están haciendo cosas mal", puesto que a pesar de la vacunación, "estamos utilizando las mismas herramientas". Así, ha censurado las normas del Gobierno y la Comisión Europea de exigir a los niños británicos de entre 12 y 16 años la pauta completa de vacunación contra el COVID-19. "No entiendo porqué puede entrar un niño austriaco de 13 años en España con un test de antígenos y no un niño de 13 años británico", ha lamentado.

De esta forma, ha pedido a la Administración "darle una oportunidad a la economía" y ha tendido la mano para trabajar en lo relativo a los proyectos de los fondos europeos.

TRABAJO CONJUNTO CON LA ADMINISTRACIÓN

Para clausurar el acto, la presidenta del Govern, Francina Armengol, ha dado la enhorabuena a Frontera por su reelección, así como a los diferentes miembros de la nueva Junta Directiva. "Queremos seguir trabajando conjuntamente sin duda", ha señalado.

En su discurso, la líder del Ejecutivo balear ha agradecido "la valentía y el compromiso" de la FEHM "de no tirar la toalla" y por haber trabajado "codo a codo" con la Administración pública durante la pandemia.

En este sentido, ha destacado que, por parte de la patronal mallorquina, "siempre ha habido voluntad de diálogo" y ha puesto en valor el trabajo conjunto entre patronales, sindicatos y Govern para hacer frente al "tsumani" que ha supuesto la COVID-19. "Siempre has estado María y yo lo agradezco de una forma enorme", ha expresado.

Finalmente, Armengol ha asegurado que en el Govern quieren "que el motor económico de las Islas siga siendo el turismo", por ello ha llamado a aprovechar los fondos europeos. Sobre esta cuestión, ha avanzado que este viernes se presentará la primera tanda de proyectos turísticos para ser financiados con estos fondos.