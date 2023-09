El magistrado Carlos Gómez, en Onda Cero: "Creo que los políticos deberían ser capaces de arreglar sus propios problemas"

El Tribunal Superior de Justicia de Islas Baleares TSJIB ha presentado este miércoles su memoria del año 2022 donde vuelve a denunciar falta grave de recursos humanos y materiales. Así lo ha explicado en Onda Cero Mallorca el presidente del alto tribunal autonómico, Carlos Gómez Martínez, en una entrevista concedida al programa 'Más de uno Mallorca' donde ha reiterado que la justicia española, en general, y, en concreto, la de Baleares, arrastra un déficit histórico.

Faltan 27 jueces en Baleares, aunque, en palabras de Gómez, las plazas no se cubrirían por los costes de insularidad que debe afrontar cualquier juez venido de la península. A la pregunta de qué isla está peor en infraestructuras, el magistrado lo tiene claro… "Cuantitativamente, Mallorca, pero cualitativamente la que peor está es Menorca, concretamente, los juzgados de Ciutadella," admite.

"El mayor reproche es la falta de medios y hay que hacérselo al Gobierno central," zanja el presidente del alto tribunal autonómico cuando arranca el nuevo curso judicial. "La justicia nunca ha sido una prioridad para el Gobierno," asevera Carlos Gómez.

Asimismo, el mayor reproche al Gobierno central es la falta de medios en la administración de justicia, algo que no se arreglaría con el traspaso de la competencia estatal a la comunidad autónoma, en palabras de Gómez. "La solución pasa por pedirles a los políticos que se tomen la justicia en serio. La verdad es que no estoy seguro de que la transferencia solucionara los problemas," admite el magistrado en una de las cinco comunidades del país que no cuenta con la transferencia de justicia.

Por cierto, la figura del indulto para Carlos Gómez en el caso de Pau Rigo, el anciano de Porreres condenado por haber disparado mortalmente a uno de los ladrones que entró en su casa, es lícita. Pero él se queda con la dificultad que ha tenido el jurado popular a la hora de emitir un veredicto. "Demuestra lo difícil que es decidir," afirma en declaraciones a Onda Cero.

Sobre la politización de la justicia, afirma el presidente del TSJIB que "a ningún juez le gusta que le toque resolver sobre decisiones políticas" y piensa que "los políticos deberían resolver sus propios problemas". Tanto es así que este magistrado cree que una hipotética ley de amnistía del poder legislativo llegaría a manos del Tribunal Constitucional.

