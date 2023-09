Javier Sanz, presidente de la APB, avanza en Onda Cero cuándo se empezarán a ver los resultados de las obras del Paseo Marítimo de Palma

El nuevo presidente de la Autoridad Portuaria de Baleares, Javier Sanz, ha pasado este jueves por los micrófonos del programa ‘Más de uno Mallorca’,que se ha emitido en directo desde las instalaciones de la APB con motivo de la primera jornada de puertas abiertas en más de una decena de localizaciones del puerto de Palma. Esta ha sido su primera entrevista concedida a una radio. Javier Sanz, presidente de la APB, ha avanzado en Onda Cero cuándo se empezarán a ver los resultados de las obras del Paseo Marítimo de Palma.

Preguntado por las obras de remodelación del Paseo Marítimo de Palma, Javier Sanz ha asegurado que está satisfecho: "Yo pensaba que las obras estaban peor". Además, ha añadido que "hay una cooperación con el Ayuntamiento y la APB". Respecto a los grupos de intereses y los afectados, ha destacado la importancia de "informar y escuchar" tanto a los vecinos como a los comerciantes.

A la pregunta de cuánto durarán las obras, Sanz ha asegurado que durarán lo previsto, es decir, 24 meses. A pesar de ello, ha admitido que la previsión es poder ver unos meses antes los primeros resultados. "En marzo ya se va a ver algo, se verán aceras y no sólo habrá polvo", ha adelantado en Onda Cero. "Se están cumpliendo los plazos", ha manifestado. Además, el presidente de la APB ha descartado, de momento, la construcción de un parking subterráneo, tal y como sugiere el Ayuntamiento de Palma. "No es fácil llevar a cabo la modificación del proyecto", ha explicado. Aunque, en esta línea, no cierra la puerta a estudiar sus posibilidades más adelante.

"La pelota la tenemos ahora mismo nosotros y tenemos una patata caliente encima de la mesa"

La delicada situación de los clubes náuticos de las islas, concretamente la del Real Club Náutico de Palma depende de la Autoridad Portuaria de Baleares. Respecto a la renovación de la concesión, Sanz ha reconocido la labor social y deportiva del club y confía en el apoyo de las instituciones de Baleares para llegar a acuerdos: "La pelota la tenemos ahora mismo nosotros y tenemos una patata caliente encima de la mesa". A lo que ha añadido que tienen "aliados", como el Govern y Puertos del Estado. "Vamos a buscar las mejores fórmulas para intentar llegar a acuerdos y que esto se solucione", ha declarado.

Conocido por su perfil dialogante, Sanz fue elegido por el Govern de Marga Prohens para dirigir la APB y fue nombrado presidente a principios de este mes. “La presidenta me convenció rápido”, ha admitido en una entrevista con Elka Dimitrova. Además, ha explicado su hoja de ruta en el cargo: “Voy a intentar trabajar para aportar mi experiencia y darle una nueva visión a la APB”. “Mi prioridad en este momento es la APB y en la federación finaliza mi gestión”, ha explicado el anterior presidente de la Real Federación Española de Vela.