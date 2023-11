La izquierda sigue pidiendo la dimisión de Toni Costa y sus compañeros lo defienden

Es una de las noticias del día y buscamos la opinión de quienes han gestionado las cuentas públicas del Govern balear y, además, han acompañado a los presidentes autonómicos. Es el caso de la ex delegada del Gobierno y ex consellera de Hacienda por el PSIB-PSOE, Rosario Sánchez, quien critica duramente a Toni Costa por lo que el actual vicepresidente autonómico considera un "error". Costa ha pedido disculpas por contratar a un cargo público acusado de agresión sexual a quien ahroa se le abre juicio a la veces que no piensa dimitir.

"Es una ofensa a todas las víctimas de violencia de género y es una falta de congruencia," critica Sánchez al actual vicepresidente del Govern, cuya dimisión la izquierda sigue pidiendo. La presidenta balear Marga Prohens, en palabras de la socialista, "queda muy comprometida" al defender a Costa.

Sin embargo, el ex vicepresidente del Govern y conseller de Economía por el PP, además de profesor de Economía Aplicada en la UIB, Josep Ignasi Aguiló, defiende la solvencia política del actual vicepresidente económico del Govern de Marga Prohens. Aguiló, que fue vicepresidente del Govern de José Ramón Bauzà admite que "pudo tratarse de un error" que no debería hacerle dimitir.

Preguntado por el futuro de Costa en el Govern balear, Pep Ignasi Aguiló asegura que "Baleares perdería a un gran conseller y a un político solvente" si finalmente Toni Costa es cesado por la presión de la izquierda y algunos grupos sociales feministas.