El PP inicia las negociaciones con Vox, pero insiste en su intención de gobernar en solitario en Baleares: "No hay otra opción"

La presidenta del PP de Baleares, Marga Prohens, ha insistido este lunes en su intención de formar un gobierno en solitario, aunque está previsto que esta semana comience a negociar con Vox un acuerdo para su investidura.

Según Prohens, "el mandato de las urnas es claro", en referencia a los 25 diputados obtenidos, más el de Formentera, lo que supone sumar más votos que todas las fuerzas de izquierda. "No hay otra opción", ha afirmado.

En declaraciones a los medios después de la primera ronda de contactos con el resto de fuerzas para encarar la investidura, la líder del PP ha desvinculado la negociación con Vox para formar Govern de los acuerdos a los que se pueda llegar en el resto de instituciones donde la formación, ha añadido, el PP ha dado libertad a sus cargos para alcanzar pactos.

Prohens ha reiterado su intención de formar un Govern desde la estabilidad, no solo para la sesión de investidura sino para el conjunto de la legislatura por lo que ha pedido la abstención de todos los partidos "porque no hay mayoría alternativa a un Ejecutivo del PP".

Respecto a la presencia o no de Vox en el Consell de Govern, ha insistido Prohens, "es lo que han dicho los ciudadanos". En todo caso, ha matizado, el alcance del acuerdo con la formación que lidera en Baleares Patricia de las Heras, dependerá de las negociaciones que está previsto que comiencen esta semana.

En línea con lo apuntado por Jorge Campos antes, Prohens ha señalado que, de momento, no se ha hablado de cargos ni presencia en las instituciones para cerrar un acuerdo para la abstención.

"Para mí lo más importante son las medidas, un gobierno de estabilidad y favorecer esta investidura, que es lo que han pedido los ciudadanos", ha añadido.

APOYO DEL DIPUTADO DE FORMENTERA

La ronda de reuniones de este lunes se ha cerrado, después de la ausencia de la representante de Unidas Podemos, Cristina Gómez, con el diputado de Sa Unión, Llorenç Córdoba, que ha confirmado su apoyo a Prohens en la sesión de investidura, agradeciendo su implicación con Formentera.

La candidata electa ha iniciado este lunes, de mayor a menor representación parlamentaria, una ronda de reuniones de cara a lograr los apoyos para su investidura.

Así, a lo largo de la mañana, acompañada de Antoni Costa, se ha reunido con Iago Negueruela y Mercedes Garrido (PSIB), Patricia de las Heras y Jorge Campos (Vox), Lluís Apesteguia y Maria Ramon (Més per Mallorca) y Llorenç Córdoba(Sa Unió). Cristina Gómez (UP) finalmente no ha podido asistir, mientras que la reunión con Josep Castells (Més per Menorca) está prevista para este martes.

A su salida de las reuniones, antes de encontrarse con Córdoba, Prohens ha hecho hincapié en que la victoria "contundente" en las pasadas elecciones interpela a la formación a lograr acordar un Govern "en solitario y estable".

Según Prohens, todos los representantes del resto de partidos han coincidido en que los resultados del PP facultan a la formación a asumir el liderazgo de las negociaciones para la formación de un nuevo Govern.

La líder del PP ha lamentado, sin embargo, que el PSIB "ya se haya puesto el vestido de oposición" y se haya instalado en el "no a todo".