Los hoteleros de Baleares confirman que "la temporada funciona pese a ocupaciones más bajas en algunas zonas"

Las patronales hoteleras FEHM y ACH coinciden en que "la temporada funciona” pese a las ocupaciones más bajas en algunas zonas de Mallorca. Tanto la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca como la Agrupación de Cadenas Hoteleras de Baleares han reivindicado este martes la necesidad de "buscar indicadores de calidad, en vez de volumen”, en su primer encuentro con los responsables de turismo del Govern y del consell de Mallorca.

Por su parte, el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà, ha manifestado su posición y podría estar dispuesto a reformar aspectos del decreto contra el turismo de excesos. De hecho, desde el Govern han asegurado que trabajará de la mano del sector turístico a la hora de aprobar una nueva ley del turismo en Baleares para que ésta esté vigente en 2024.

Respecto a la temporada turística, la presidenta de la Federación Epresarial Hotelera de Mallorca, María Frontera, ha admitido que el sector aún no ha recuperado los números del 2019. Además, ha añadido que "sigue existiendo la sensación de saturación en la isla". En este sentido, la presidenta de la Agrupación de Cadenas Hoteleras, Carolina Quetglas, ha reiterado que las principales peticiones de los hoteleros no distan mucho de las que se hacían al anterior Govern. "Nosotros apostamos por la sostenibilidad y la digitalización, que no se centre todo en imponer o prohibir". Por este motivo, ha añadido que hay que continuar con una "apuesta de la reconversión de la planta hotelera" porque "cada ocho o diez años hay que apostar por invertir en hoteles".

Durante la reunión, el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá, y el conseller insular del ramo, José Marcial Rodríguez, han expuesto las líneas de trabajo que Govern y Consell llevarán a cabo de manera conjunta y coordinada a lo largo de esta legislatura, así como la importancia de una colaboración público-privada eficaz que permita alcanzar metas comunes en los próximos cuatro años.

Además, la presidenta del Govern, Marga Prohens, ha admitido este martes desde Ibiza, que habrá que reformar el decreto de excesos porque "no funciona". También ha declarado que "gestionar el éxito turístico es clave para evitar la masificación".