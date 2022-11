Turismo

Los hoteleros advierten que la "ambigüedad" de los políticos provoca "daños incalculables" en los mercados

Tras las polémicas declaraciones de la directora de Turismo de Mallorca, Lucía Escribano, en un tabloide del Reino Unido, invitando al "turismo barato" a no ir a Mallorca y que los británicos de ese turismo "no serán bienvenidos," la patronal hotelera de Mallorca ha estallado, pidiendo responsabilidad a los responsables públicos. Recordemos que Més per Mallorca también pide al Govern que no acuda a las grandes ferias e incluso elimine la promoción turística.

Redacción