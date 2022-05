Hila resalta que la Policía Local "está en Santa Catalina, aunque no vaya de uniforme"

El alcalde de Palma, José Hila, ha resaltado este lunes, tras el primer operativo policial en Santa Catalina, que la Policía Local "está, aunque no vaya de uniforme".

En una rueda de prensa para presentar unos proyectos relacionados con las transición energética, el primer edil se ha referido a las quejas vecinales en el barrio de Santa Catalina ante la supuesta ausencia de la Policía Local y ha recordado que, en ocasiones, "no van de uniforme, pero no significa que no estén".

Hila se ha referido, en este sentido, por ejemplo, a la Patrulla Verde y ha insistido, por otra parte, en que las sanciones por los incumplimientos "se imponen, llegan y son importantes".

El alcalde ha subrayado, además, que el barrio de Santa Catalina se ha incorporado, por primera vez, al refuerzo especial del verano y ha pedido "dejar trabajar a la Policía Local" y ha expresado su confianza en que su trabajo "dará fruto".

RETRASO EN LAS OBRAS DE EMAYA

Por otra parte, el regidor de Medio Ambiente y Bienestar Animal y presidente de Emaya, Ramon Perpinyà, ha asegurado que las obras de mejora de la red de aguas en la calle Jaume III acabarán en 15 días y que no han tenido una duración mucho más prolongada de los previsto.

El edil ha recordado que se trata de una actuación que fue una respuesta a las propias demandas de vecinos y comerciantes y ha insistido, ante las reclamaciones de que iban a acabar en Semana Santa, que se dijo que "en esa fecha se pararían, no que acabarían".