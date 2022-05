El Govern pide a Delegación del Gobierno y Aena más refuerzo policial en el aeropuerto de Palma

El Govern ha reclamado a la Delegación del Gobierno en Baleares y a Aena más refuerzo policial en el aeropuerto de Son Sant Joan, en Palma, para evitar las colas que se forman en las instalaciones.

Así lo ha asegurado, en el pleno del Parlament, la consellera de Presidencia, Función Pública e Igualdad, Mercedes Garrido, quien ha recordado que los aeropuertos son competencia del Estado y, por lo tanto, el Govern no ha podido solucionar esta cuestión.

Las colas en el aeródromo de la capital balear ha sido el tema que más se ha tratado durante la sesión de control al Govern de este martes. Concretamente, tres diputados han preguntado al Ejecutivo balear sobre esta cuestión.

La primera ha sido la diputada de El PI-Proposta per les Illes Balears Lina Pons, quien ha asegurado que "es de traca que no haya control en las puertas de entrada y salida de las Islas". En este punto, ha pedido a Garrido que "le diga a su amigo Pedro Sánchez" que muchos policías no quieren trabajar en las Islas por los efectos de la insularidad y ha instado a solicitar al Estado más influencia en los aeropuertos para hacer "políticas eficientes y eficaces".

De nuevo, Garrido ha insistido en que el Govern no puede hacer nada en este sentido, puesto que es una competencia estatal y, además, se trata de "colas puntuales que se están solucionando". Asimismo, ha resaltado que el Ejecutivo balear sigue manteniendo su propuesta de cogestión aeroportuaria con el Estado.

También ha preguntado sobre este tema el diputado de Ciudadanos (Cs) Marc Pérez-Ribas: "Realmente es un asunto que necesitamos que el Govern dé las convenientes explicaciones".

Según Pérez-Ribas, ha habido "falta de previsión" dado que se conocían las cifras de turistas británicos que llegarían esta temporada a las Islas, los cuales están provocando en su mayoría las colas como consecuencia de los controles establecidos tras el Brexit.

En este sentido, el diputado Cs ha solicitado "un plus de insularidad digno" para que lleguen a las Islas más efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Finalmente, el diputado del PP José Luis Camps también ha interpelado al Govern en relación al aeropuerto de Palma, un tema que, según ha señalado, es "recurrente y preocupante para Baleares" al tratarse de la entrada principal de turistas.

Camps ha considerado "lamentable" esta situación en el aeródromo, ya que el Govern se reunió con Delegación del Gobierno en abril para tratar los efectivos para esta temporada turística. Según el 'popular', en el Govern son "unos cracks" en "repartir responsabilidades". "Solo sirven para hacerse fotos y acuerdos que luego no cumplen", ha censurado.

Respecto a la falta de efectivos, Garrido ha recordado que el sindicato SUP, de manera conjunta con el Govern, ha denunciado esta situación en las Islas y es una de las organizaciones que ha firmado el Pacto de Insularidad Digna con el Ejecutivo balear.

"Planteamos un aumento de las plantillas tanto de Policía Nacional como de Guardia Civil, una cobertura que es prácticamente imposible y una ampliación de las plantillas que es prácticamente imposible porque durante las dos legislaturas que su partido gobernó no sacó ni una plaza, al contrario, suprimían plazas", ha concluido.