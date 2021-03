Gómez reconoce que recuperar la movilidad internacional "tiene riesgo"

La consellera de Salud y Consumo, Patricia Gómez, ha reconocido, este miércoles, que "poco a poco" se tiene que recuperar la movilidad internacional aunque, ha matizado, que "saben que tiene riesgo".

En declaraciones a los medios tras visitar EduCovid con el conseller de Educación y Formación Profesional, Martí March, ha remarcado que las fronteras internacionales son competencia de los gobiernos. "A no ser que el país impida la salida o recomiende no viajar, las fronteras están abiertas", ha indicado.

En este sentido, ha recalcado que, ante una pandemia como la actual, lo importante es que vengan con una PCR negativa y con "la máxima garantía de seguridad". "Deben tener claras las normas existentes en la comunidad", ha pedido, a la vez que ha admitido que "es más fácil que haya transmisión entre la propia comunidad".

Por eso, la consellera ha concretado que desde Salud consideran "menos segura" la movilidad entre Islas o las reuniones familiares y sociales, que cuando llegan extranjeros con una prueba negativa. "Desde los sectores turísticos se está trabajando por una apertura segura de cara al verano", ha comentado.

Sobre el cierre perimetral en las comunidades españolas en Semana Santa, excepto en Baleares y Canarias, la consellera ha insistido en que, en estos momentos, "tenemos esta situación", pero ha apuntado que ya hay regiones donde está habiendo repuntes de casos. Por este motivo, ha exigido prudencia. "Me gustaría no poner medidas, que todo el mundo fuese consciente de su comportamiento, pero la realidad es que no estamos fuera del riesgo", ha afirmado.

En cuanto al pasaporte COVID, que probablemente sea presentado este jueves, la consellera ha afirmado que Baleares está a disposición del Gobierno y de la Unión Europea para "ponerlo en marcha".

Análisis de AstraZeneca

Gómez también se ha referido al proceso de vacunación. La consellera ha vuelto a pedir la llegada de más dosis para Baleares para poder seguir con la vacunación masiva.

Asimismo, ha incidido en que si hubiese un repunte de casos en las Islas ya se estaría en una cuarta ola, "pero el proceso de vacunación avanza y eso da seguridad". Así, ha recordado que gracias a las vacunas de los usuarios de residencias y centros de día, la presión asistencial ha bajado. "Este proceso es paralelo al de la concienciación con las normas", ha dicho.

Sobre la paralización de dosis de AstraZeneca en España, la consellera ha avanzado que este jueves habrá de nuevo reunión a nivel europeo y, según el dictamen, España se posicionará a favor de continuar vacunando. De momento se están analizando los casos de complicaciones con AstraZeneca por parte de la Agencia Europea del Medicamento para saber cómo afecta la vacuna.