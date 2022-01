La Fundación Impulsa prevé rebajar a la baja las previsiones económicas previstas este año 2022 para Baleares

La explosión de contagios provocada por ómicron también en Baleares tiene consecuencias económicas. Vuelve la incertidumbre en la economía de las islas, según ha constatado en Onda Cero el director de la Fundación Impulsa, el economista Antoni Riera. Para el director de Impulsa, el primer semestre de este año será clave para comprobar si el ciclo expansivo de la economía que confirmaron los datos del paro conocidos este martes, con cifras de caída del paro históricas para Baleares, se verá truncado por el "sobrecalentamiento" de los precios.

Preocupa la inflación y la posible subida de los tipos de interés si ésta no es frenada "con la colaboración de todos," insiste en Onda Cero Antoni Riera. Por ello, este economista da por segura una revisión a la baja de las previsiones económicas del Govern para este año con crecimientos no superiores al 3% al finalizar el año. No obstante, dependerá de la evolución de la pandemia, la crisis de suministros, la llegada de turistas y la llegada de los fondos 'Next Generation'.

Otro de los retos para este 2022 es que Baleares mantenga el liderazgo turístico, aunque el director de la Fundación Impulsa destaca la necesidad de revisar la estrategia turística de la comunidad. Aún así, Antoni Riera confía en que los fondos europeos Next Generation tengan un reparto efectivo entre las empresas de las islas para replantear el modelo económico de la comunidad autónoma.