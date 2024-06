Feijóo asegura en Palma que Sánchez ha "entrado en pánico" por la "corrupción" y solo busca que "la gente no se entere"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este domingo que el jefe del Ejecutivo ha "entrado en pánico" por la "corrupción política" de la amnistía y la "corrupción económica" que afecta al PSOE y a su entorno, en alusión al 'caso Koldo' y la investigación judicial a su esposa, Begoña Gómez. Por eso, ha dicho que Pedro Sánchez solo busca que "la gente no se entere" de esa "presunta corrupción" y "usa todos los recursos para taparla", como el fiscal general del Estado, quien, a su juicio, "parece el abogado defensor de la familia".

"Hay un colapso por la corrupción del Gobierno, del partido y del entorno del presidente. Y el único propósito es que la gente no se entere", ha declarado Feijóo en un mitin en Palma junto a la presidenta del PP de Baleares, Marga Prohens, la candidata al Parlamento Europeo por las islas, Rosa Estarás, el presidente insular del PP de Mallorca, Llorenç Galmés, y el alcalde de Palma, Jaime Martínez Llabrés.

Tras asegurar que el Ejecutivo de Sánchez "ha entrado en pánico, no gobierna y ya resiste menos", ha recalcado que con la ley de amnistía "ha comprado seis meses más de Moncloa y de Falcon" pero "ha vendido muchas cosas que no son suyas", como "la Constitución, el Estado de Derecho, la separación de poderes, la igualdad ante la ley de los españoles y el respeto de las instituciones".

"LA HISTORIA NO VA A AMNISTIAR A SÁNCHEZ"

El jefe de la oposición ha censurado que el Gobierno no se ocupe de los problemas de los ciudadanos. "Solo le ocupa una cosa, la corrupción. La corrupción de amnistiar a sus socios y la corrupción para tapar la suya. Este es el resumen de lo que llevamos de legislatura", ha proclamado, para resaltar que "por la corrupción política de la amnistía no merecieron llegar y por la corrupción económica merecen irse a la calle".

Cuatro días después de que el Pleno del Congreso haya aprobado la ley de amnistía, Feijóo ha asegurado que el presidente del Gobierno con esa norma "ha amnistiado corrupción, violencia y delitos contra el Estado".

"Por eso os puedo asegurar que la historia no va a amnistiar a Sánchez y cuando acabe todo esto veremos como los españoles no vamos a olvidar lo que ha hecho y no le vamos a amnistiar", ha indicado el presidente del PP.

DICE QUE EL FISCAL GENERAL PARECE "EL ABOGADO DEFENSOR DE LA FAMILIA"

Además, Feijóo ha resaltado que el Gobierno "vive cada semana con escándalos que podrían tumbar a cualquier gobierno europeo", citando por ejemplo que "a un alto cargo del Gobierno de Transportes le pillen una conversación diciendo que tiene que amañar los contratos porque las órdenes vienen de arriba".

También ha señalado que el fiscal ha pedido "que se imputen a otros dos altos cargos del Ministerio de Transportes" y la Fiscalía Europea "está investigando los contratos del Gobierno" del 'caso Koldo'.

"¿Os imagináis que la mujer de un presidente del Gobierno del PP estuviese siendo investigada en un juzgado? Aquí no podríamos venir", ha exclamado, para subrayar una vez más que "Sánchez lo sabía todo y lo tapó" cuando envió su "carta lacrimógena" y "se ausentó cinco días". A su entender, "engañó a todos los españoles".

Es más, ha acusado a Pedro Sánchez de "utilizar todos los recursos para tapar su presunta corrupción". "Y no es normal que la Fiscalía del país actúe en defensa personal del presidente. Es que el fiscal general del Estado parece el abogado defensor de la familia", ha dicho con ironía, para pedir después "llenar las urnas de honestidad frente a la corrupción", cogiendo "un voto honesto".

PIDE MOVILIZACIÓN EN LA ÚLTIMA SEMANA Y CONCENTRAR EL VOTO EN EL PP

Tras subrayar que España merece "algo mejor" y un "buen Gobierno", Feijóo ha pedido a los suyos movilización para ganar las elecciones europeas. "Quiero ganar como ganasteis y ganamos el 23 de julio. Y quiero ganar con más diferencia porque ya sabéis lo que pasó el 23J, que los que perdieron dijeron que ganaron y los que ganamos estamos en la oposición. Eso es la democracia del Partido Socialista", ha manifestado, para afear a los socialistas que estén dispuestos a "gobernar perdiendo".

Un día después de la victoria del Real Madrid en la Champions League, ha pedido volcarse estos días para lograr un triunfo similar. Ha admitido que anoche "la primera parte" del partido "no fue fácil" pero "la segunda fue un paseo". "Veinte minutos, dos goles y se acabó. Pues yo os pido cinco días de campaña y se acabó", ha demandado, cosechando un aplauso de los asistentes.

Tras calificar al presidente del Gobierno de "mentiroso", ha pedido el voto "de todos los que quieren un cambio y confiaron en otros partidos". "Lo digo así claramente", ha afirmado, para añadir que Sánchez "se va" si se une el voto de centroderecha en el PP. "Si dividimos el voto, se queda. Y no hace falta que nos lo expliquen, ya lo vivimos el 23 de julio. Por eso, el 23 de julio, ¿qué pasó? Que dividimos el voto de todos los que queríamos que Sánchez se fuese", ha avisado.

Por todo ello, ha pedido "el voto responsable, el voto consciente, el voto valiente, el voto ilusionado, el voto que no tiene más interés que acertar, el voto del cambio" y, en definitiva, el voto que, según ha dicho, "ha escrito las mejores páginas" de la historia de España.

ESPAÑA "HA RETROCEDIDO" Y ESTÁ "EN EL CLUB DE LOS PAÍSES POBRES"

El presidente de los 'populares' ha resaltado que las europeas son una oportunidad de "mandar un mensaje" sobre "la anomalía política que está sufriendo España desde hace un año", en el que han "retrocedido" porque tenían "más del 91% de la renta media de un ciudadano europeo" y ahora están "en el 88%".

"España hoy es más pobre en términos de renta media europea de lo que éramos con anterioridad. Hoy España está dentro del club de países pobres y podríamos haber pedido fondos de cohesión, pero no los pedimos porque no queremos aceptar la vergüenza de haber retrocedido en renta con Europa", ha manifestado.

Además, ha señalado que mientras que el Gobierno y el PSOE solo han logrado aprobar la amnistía, el PP ha "ganado" la votación para que no se suba el IVA de la carne, pescado y conservas cuando está "recaudando más que nunca" o la votación relativa a que los jóvenes paguen menos impuestos los primeros años de carrera. Sin embargo, ha lamentado que el Ejecutivo no haga "caso" a esas victorias parlamentarias y lo ha achacado a que "tiene un tic antidemocrático".

Por todo ello, ha insistido en que el voto al PP en las europeas es "la respuesta a los engaños, a la falta de principios, al muro, al abuso de confianza y al abuso de poder". "Es la respuesta al egoísmo y al egocentrismo. Es la respuesta a la desatención de la gente", ha aseverado, para añadir que ahora "hay más motivos" para votar al Partido Popular que hace un año.