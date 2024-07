La Federación Balear de Vela enciende la esperanza de una remontada olímpica para Támara Echegoyen y Paula Barceló

La presidenta de la Federación Balear de Vela, Cati Darder, viajará este miércoles hasta Marsella para seguir de cerca la evolución de Támara Echegoyen y Paula Barceló en los Juegos Olímpicos de París. En declaraciones a Onda Cero, Darder ha señalado que, hasta ahora, no han acompañado las condiciones de viento durante las regatas. "Las condiciones no han sido las óptimas para navegar, a pesar de ser una tripulación técnicamente muy preparada", aunque se ha mostrado optimista antes una posible remontada: "Los deportistas de este nivel no pierden la esperanza y están preparados para seguir luchando". Támara Echegoyen y Paula Barceló han logrado ascender hasta la plaza décimo sexta de la general provisional tras las mangas disputadas este martes por la mañana.

Durante la emisión del programa Más de uno Mallorca en el Real Club Náutico de Palma (RCNP), Cati Darder se ha referido a los cambios para la clase femenina que compite esta semana en la Copa del Rey Mapfre de vela, en un formato en el que los catorce equipos competirán todos contra todos. De esta forma, las participantes compiten con monotipos Blue Sail 24 proporcionados por el RCNP. "Era una reivindicación que el año pasado trasladamos a la Real Federación Española de Vela, debido a los altos costes que supone trasladar las embarcaciones hasta la bahía de Palma. Con esta fórmula intentamos que la competición sea más accesible e igualitaria".

La presidenta de la Federación Balear de Vela ha estado acompañada en Onda Cero por su director deportivo, Jordi Castro, que ha deseado suerte a los dos regatistas mallorquines que están disputando los Juegos Olímpicos: Paula Barceló y el benjamín Nacho Baltasar.