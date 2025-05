Cerca de un centenar de funcionarios del Estado en Baleares piden a Gobierno actualizar plus insularidad.

Cerca de un centenar de funcionarios del Estado en Baleares se han concentrado este viernes frente al edificio de la Seguridad Social en Palma para decir "basta" a la situación que sufren desde hace años y pedir al Gobierno de España que actualice el plus de insularidad. Así lo ha explicado en declaraciones a los medios de comunicación el secretario de la Administración General del Estado en Baleares por parte de UGT y uno de los portavoces de la Plataforma Insularidad Digna -compuesta por 21 sindicatos y asociaciones de la Guardia Civil-, Fernando Martorell, quien ha avanzado que "todos los viernes de los meses de mayo y junio se han convocado paros delante de un centro de la Administración General del Estado en Baleares".

Según ha explicado Martorell, los funcionarios del Estado en Baleares han dicho "basta" ahora "cuando ya llevan muchos años con este problema", porque "han visto que, cuando hay interés político, se pueden solventar las cosas, como se ha observado con los 65.000 funcionarios de la administración de la comunidad autónoma de Baleares", quienes "verán como se aumenta su indemnización por residencia, la cual no es de carácter retributivo, si no compensatorio, para compensar las dificultades de venir a trabajar a Baleares, por parte de la presidenta del Govern, Marga Prohens".

Mientras, "10.500 funcionarios del Estado en Baleares -una parte de ellos trabajadores de la Administración General del Estado, otra de los Cuerpos y Fuerzas de seguridad del Estado y otra de la Administración de Justicia- continúan a día de hoy sin ver actualizado el plus de insularidad por parte del Gobierno de España".

"Y el problema que tenemos es que tenemos muy mal las plantillas. Este viernes estamos delante del edificio de la Seguridad Social en Palma, y la Seguridad Social en toda Baleares son alrededor de 705 funcionarios y hay 127 plazas, un 18 por ciento, descubiertas", ha señalado. "El problema que tenemos es que somos menos trabajadores y somos más población", ha subrayado, apuntando que Baleares es una comunidad que "cada año va creciendo en número de habitantes, y, por otro lado, va disminuyendo la cantidad de trabajadores públicos". Por tanto "este cóctel es terrorífico" y "la situación es penosa".

Unos problemas a los que, en palabras de Martorell, se suman las diferencias entre lo que cobran de indemnización por residencia los funcionarios del Estado en Canarias, Ceuta y Melilla en relación a los trabajadores públicos del Estado en Baleares. "En Baleares, un grupo 3, que es un C1, un administrativo, cobra alrededor de 75 euros, mientras allí cobran más del doble de la cantidad de aquí", ha denunciado. Si bien, el problema "no es solo la indemnización por residencia", ya que, ha lamentado, "da la sensación que los funcionarios quieren cobrar más, y no, es que si no se hacen más atractivas estas plazas, la gente seguirá sin querer venir a Baleares".

De hecho, según ha comentado, "cada vez que hay un concurso oposición, se consigue que venga gente y, al cabo de dos años, el 85 o el 90 por ciento se ha ido porque ha visto que la situación en Baleares es insostenible". "Tenemos el problema de la vivienda, del precio de la cesta de la compra, del carburante, del transporte, y esto es tremendo y crea el problema tan grave de falta de personal".

En esta línea, el secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP) en Baleares y uno de los portavoces de la Plataforma Insularidad Digna, Manuel Pavón, ha recordado como "estos días se ha aprobado la convocatoria provisional de movimiento entre plantillas de la Policía Nacional y van a quedar 400 plazas desiertas en Baleares". Esto "es vergonzoso", ha considerado.

"Llevamos años denunciando la situación y aquí nadie hace nada", ha continuado quejándose, apuntando que "es cuestión de querer, como ha demostrado el Govern, que ha aumentado el plus de insularidad a sus funcionarios de la administración de la comunidad autónoma". Asimismo, para Pavón, "lo más asombroso de la situación es que actualmente la presidenta del Congreso es una presidenta mallorquina, que fue presidenta de esta comunidad, y sabe de la situación de primera mano porque la Plataforma firmó un acuerdo con ella cuando era presidenta del Govern". "Un acuerdo que incumplió", ha recordado, "y no hace nada".

"Está en una posición privilegiada en estos momentos para dar una solución a los funcionarios estatales y no está haciendo nada", ha incidido, reprochándole que "dado que este jueves estuvo en Mallorca en la manifestación del 1 de mayo, este viernes se la esperaba aquí pero, desgraciadamente, no se ha vuelto a presentar". "Exigimos una solución ya, es urgente, porque los servicios nacionales van a colapsar en Baleares", ha advertido Manuel Pavón.

Finalmente, otro de los portavoces de la Plataforma Insularidad Digna y miembro de la Confederación Española de Policía, David Pola, ha criticado el "abandono institucional por parte del estado a todos los ciudadanos de Baleares". Pues, "quien sale perdiendo con esta desafección por parte de los empleados públicos es el ciudadano de las islas, que no tiene atendidas adecuadamente sus necesidades".

"No es justo que en el resto de comunidades del país tengan el volumen adecuado y necesario de empleados públicos estatales y en Baleares no", ha apuntado Pola. "El empleado público no quiere estar aquí, o estar el menor tiempo posible, y esto se debe corregir en beneficio de todos los ciudadanos de las islas", ha concluido.

A la concentración convocada por la Plataforma Insularidad Digna han acudido asimismo algunos representantes de Vox, entre ellos la portavoz de la formación en el Parlament, Manuela Cañadas, y el portavoz adjunto de Vox en el Consell de Mallorca, David Gil.