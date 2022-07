Tres policías niegan connivencia con Cursach

Tres miembros de la Policía Local han declarado este lunes en la Audiencia de Palma que nunca actuaron en connivencia con Bartolomé Cursach para beneficiar a sus discotecas y perjudicar a sus competidores, y han defendido su actuación profesional en contra de las acusaciones que pesan sobre ellos.



Después de que el empresario del ocio nocturno y su "número dos", Bartolomé Sbert, se hayan negado a declarar en el juicio por la presunta trama de corrupción en favor del grupo Cursach, el exjefe de la Policía de Palma Joan Miquel Mut, que se enfrenta a una petición de 12 años de inhabilitación por prevaricación y omisión del deber de persecución de delitos, ha respondido solo a las preguntas de su abogado defensor.



El antiguo mando policial ha asegurado que nunca conoció a Cursach y que solo había saludado en alguna ocasión a Sbert, y ha señalado que se vio afectado por la disputa interna suscitada en el cuerpo a partir de un supuesto amaño en unas oposiciones, que fue el origen de la investigación del caso que ahora se juzga.



Sí ha respondido a preguntas de todas las partes Bartolomé Capó, policía acusado de pertenencia a grupo criminal, prevaricación y revelación de secretos que se enfrenta a peticiones de pena por parte de la Fiscalía que suman 15 meses de cárcel y 28 años de inhabilitación.



Este agente, que trabajó en tareas de seguridad en la Playa de Palma en las temporadas turísticas de 2002 a 2004 y como subinspector estuvo de 2013 a 2015 al mando de la Patrulla Verde, la unidad que controla los aforos y licencias de los locales de ocio nocturno, ha asegurado que él no ordenaba inspecciones porque se le encomendó encargarse de "actividades mayores no permanentes y actividades itinerantes" (conciertos, aglomeraciones festivas esporádicas y circos, por ejemplo).



Capó ha declarado que conocía desde los años 80 a Sbert, cuando éste trabajaba en la asociación hotelera de la Playa de Palma, y que en alguna ocasión saludó a Cursach, pero ha indicado que su relación fue puntual y anterior a la asociación criminal con ellos que le atribuye la Fiscalía.



"No he trabajado ni para este empresario ni para ningún otro, mi único pagador es el Ayuntamiento de Palma", ha sostenido el policía, que ha negado igualmente haber recibido instrucciones de Cursach o su entorno.



Después ha declarado el acusado Gabriel Torres, oficial al mando de la actividad inspectora de la Patrulla Verde de 2007 a 2015, para quien la acusación pública solicita 3 años y medio de cárcel y 12 de inhabilitación por participar en grupo criminal, prevaricar, omitir la obligación de perseguir delitos, coacciones y revelación de secretos.



Torres, que estuvo casi un año en prisión preventiva por su presunta implicación en la trama corrupta, ha relatado que no conocía a Cursach y que con Sbert mantenía una relación tensa por los controles que su unidad realizó en sus discotecas.



De hecho, en una ocasión el segundo de Cursach mantuvo una reunión con él para quejarse por lo que consideraba un trato injusto, algo que a su juicio no se ajusta a la realidad.



Torres ha sostenido que algunos de los empresarios del ocio nocturno competidores de Cursach que han impulsado la acusación contra él son infractores "multirreincidentes".



Ha explicado que el trabajo en la Patrulla Verde venía determinado principalmente por las órdenes desde la dirección de la Policía y la autoridad política municipal a partir de las quejas de vecinos que sufrían las molestias de establecimientos que se saltaban las normas.