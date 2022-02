“La diferencia reside en la especialización, es lo que aumenta las probabilidades de éxito”

Fomento del Turismo de la Isla de Ibiza se fundó en el año 1933, promovida por un grupo de empresarios que se propusieron estimular, promocionar y desarrollar la incipiente industria turística de aquel momento en la isla. "Fueron los primeros diez empresarios inquietos de la isla de Ibiza que vieron que podía haber un futuro dedicado al turismo en la isla de Ibiza y empezaron a organizarse para intentar llevar internacionalmente el nombre de la marca, del destino Ibiza, y promocionarla turísticamente”, explica en Onda Cero el presidente de Fomento del Turismo de la isla de Ibiza, Alejandro Sancho.

Para poder desarrollar su labor este organismo cuenta con diferentes clubs de producto para promocionar la isla en distintos segmentos: Ibiza Luxury Destination, Ibiza Convention Bureau, Descubriendo Ibiza, Eating in Ibiza, Ibiza Health and Beauty y el club social Ontur. "Todos los clubs de producto han evolucionado muy positivamente estos años; algunos han dado cambios muy drásticos porque han duplicado sus números de un año a otro. Hace diez años la oferta entorno al sector de los eventos no estaba organizada, ahora la diferencia reside en la especialización, cuando la oferta está organizada se puede microsegmentar y ofrecer con detalle al consumidor lo que está buscando, lo que aumenta las probabilidades de éxito para todos”, asegura Sancho.

El presidente de Fomento del Turismo de la isla de Ibiza, Alejandro Sancho, pone en valor que se trata de institución transversal, donde hay socios de todas las actividades económicas, desde empresas de gran diversidad como profesionales independientes.

Sobre las previsiones de cara a esta temporada turística, Alejandro Sancho se muestra optimista: “El nivel reservas es bueno, e incluso superior que la temporada 2019; aunque no será igual porque debemos ir viendo cómo acontecen los próximos meses, cualquier cambio que se produzca nos afecta. Queremos trabajar para una temporada larga y con la mejor ocupación posible".