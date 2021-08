El PP dice que "cuando Armengol habla a Sánchez es como si oyera llover" y reprocha la falta de compromisos

El portavoz del PP en el Parlament balear, Antoni Costa, ha lamentado este miércoles que cuando la presidenta del Govern, Francina Armengol, habla al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "es como si oyera llover", asegurando que el presidente estatal hace caso omiso a las reivindicaciones de las islas.

Así se ha expresado Costa en una rueda de prensa en la que ha reprochado a Sánchez que visite las Islas sin adquirir compromisos respecto a las peticiones de la Comunidad, como por ejemplo, fijar una fecha para la reunión bilateral para negociar el factor de insularidad del Régimen Especial de Baleares (REB).

El PP ha sostenido que este martes Sánchez "obvió" la petición de Armengol respecto a afrontar la sobrepoblación de Baleares, mientras que "fue más explícito para decir que no habrá ningún trato preferencial" hacia la Comunidad en el reparto de fondos europeos. "Las peticiones le entran por una oreja y le salen por la otra", ha criticado el diputado.

Según Costa, ni Baleares ni la presidenta Armengol "no merecen este trato humillante" por parte de Sánchez. Además, el portavoz 'popular' ha censurado que el Gobierno utilice "como excusa sistemática" las ayudas de 855 millones de euros "para decir que no al resto de demandas de Baleares" y para defenderse "cada vez que se pregunta por el REB". "¿Con los 855 millones ya no tenemos derecho a reclamar nada más?", se ha preguntado.

Además, el PP ha afeado a Armengol que dijera que trabaja "codo con codo" con el Estado para dotar el factor de insularidad. "Ya hace un par de años que cada vez que viene el presidente y hace una rueda de prensa, nos dice eso mismo", ha protestado Antoni Costa, que ha recalcado que la propuesta "está redactada desde 2019 y en un cajón del Ministerio de Hacienda".

"Sánchez no quiere adquirir ningún compromiso con Baleares", ha concluido Costa, que ha apostillado que la presidenta del PP balear, Marga Prohens, tiene "la mano tendida a los diputados y senadores socialistas" para "impulsar juntos la mejora de la fiscalidad".