La derecha del PP arrasa en Baleares, con un fuerte ascenso de Vox

La derecha del PP ha arrasado en Baleares, gracias a la mayoría del PP, pero con un fuerte ascenso de Vox. Los resultados de este 28-M han sido los siguientes: El Partido Popular ha conseguido 25 diputados. Esto es más del 35% de los votos y ocho escaños más que en 2019. Además, Vox ha alcanzado los ocho diputados, cinco más que en las anteriores elecciones, consiguiendo más de 61.500 votos.

Por su parte, el PSIB-PSOE se ha situado como la segunda fuerza política en las islas, con 18 diputados, uno menos que en 2019. El pacto entre los socialistas, Més y Unidas Podemos, que llevaba dos legislaturas gobernando en el archipiélago, se ha roto este domingo al no poder reeditar el llamado Pacte del Progrès.

El PSIB-PSOE ha reconocido su derrota en estas elecciones, aunque asegura que que "ha aguantado bien el tirón". En palabras de la presidenta socialista en funciones, Francina Armengol, "la izquierda no puede gobernar en Baleares, así lo han decidido los ciudadanos", por lo que liderarán "una oposición firme".

En cuanto al resto de formaciones de izquierdas, Unidas Podemos se hunde y se queda con tan solo un escaño en el Parlament tras entrar con seis en las pasadas elecciones. Para la formación morada, hoy ha sido una "noche triste". Así lo ha declarado la candidata a la presidencia del Govern, Antònia Jover, quien admite y lamenta la derrota.

Quien sí se ha despedido definitivamente ha sido la candidata de Ciudadanos, Patricia Guasp. El partido sale de las instituciones, tras las elecciones de este domingo, ya que no ha llegado al 0,5% necesario de los votos para obtener representación institucional.

Por otra parte, el candidato de El Pi-Proposta per les Illes, Josep Melià, ha definido la noche electoral como "un fracaso". El Pi vuelve a quedarse fuera del ayuntamiento de palma y desparece del Parlament balear, donde en 2019 obtuvo tres escaños.

Además, el candidato de Més per Mallorca, Lluís Apestesguía, ha declarado que no han conseguido "el objetivo de seguir con las fuerzas progresista", aunque ha agradecido a los votantes por ser el único partido del Pacte que ha mantenido su representación en el Parlament, con 4 diputados.

Además, el Partido Popular se convierte en el partido más votado en los municipios de Baleares, con 357 regidores, frente a los 265 que logró en las elecciones de 2019. Por su parte, los socialistas (PSIB-PSOE) han conseguido 209 regidores, los mismos que en los anteriores comicios. El siguiente partido que suma más ediles es MÉS per Mallorca, con 101. Le siguen El Pi-Proposta per les Illes, con 67. Además, Vox consigue 44 y Unidas Podemos solo seis. Y Ciudadanos se queda fuera y no logra entrar en ningún municipio de las islas.