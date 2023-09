Cort descarta construir una residencia de la UIB en la antigua prisión y anuncia que quiere hacer vivienda pública

El regidor de Urbanismo, Vivienda y Proyectos Estratégicos, Óscar Fidalgo, ha anunciado que el proyecto de la residencia de estudiantes de la Universitat de les Illes Balears (UIB) en la antigua prisión de Palma "se queda en nada en esa zona de la ciudad" y ha anunciado que en su lugar quieren construir viviendas públicas.

Así lo ha revelado Fidalgo este martes durante una rueda de prensa, en la que ha asegurado que al llegar a la Gerencia "no existía ningún acuerdo firmado ni ningún convenio" entre el Ayuntamiento de Palma y la UIB para la construcción de una residencia de estudiantes en la antigua prisión. Asimismo, ha destacado que él mismo se interesó "por el tema", al encontrar un informe fechado del 21 de octubre de 2019 firmado por la exregidora y el exgerente de Urbanismo, Neus Truyol y Joan Riera, respectivamente, en el que se reconocía "no tener concretada la financiación específica con otras administraciones" para el proyecto.

Según ha relatado, al final del documento se decía que el estudio económico elaborado por el Servicio de valoraciones y proyectos imputaba "la totalidad del cuerpo de la inversión a la hacienda municipal a la espera de que se concrete el financiamiento mencionado".

Asimismo, el regidor ha dicho que los concejales de MÉS per Palma "insisten y preguntan sobre un asunto del que no existía financiación, ni estaba ni se la esperaba". Preguntado sobre qué se puede hacer en este punto con el proyecto de la prisión, Fidalgo ha aclarado que "tienen que ver con varias administraciones", ya que detrás de la misma "hay un vial de acceso a la vía de Cintura que tiene que ejecutar el Consell de Mallorca". Entonces, el proyecto "está sometido, en primer lugar, a una obra que no depende del Ayuntamiento", pero "la voluntad y el criterio" del Consistorio pasa por construir en el solar municipal viviendas públicas.

En este sentido, se considera que "lo que más necesita esta zona de la ciudad y está más alineado con el interés general, es la construcción de vivienda pública, de la manera que sea ágil, más resolutiva, y en el menor tiempo posible". De hecho, ha afirmado que esperan poder "inaugurar allí una gran dotación que tenga que ver con vivienda pública" durante esta legislatura.

Por otro lado, ha explicado que ya se ha aprobado el nombramiento y composición de la Comisión de Centro Histórico y Catálogo, que servirá para "no demorar más" aquellas licencias que tienen que ver con el centro histórico de la ciudad. Además, ha señalado el reciente desbloqueo de las obras, que llevaba así "más de dos años", en las Torres del Temple, hasta ahora pendiente de una adjudicación para su reforma.

En esta línea, ha puntualizado que la determinación del equipo de gobierno municipal era la de hacer "un Centro de Interpretación de la ciudad" en el edificio. Sin embargo, Fidalgo opina que "aquello será sin duda un equipamiento cultural", pero no tiene claro sí será un Centro de Interpretación.

Esto se debe, a que no está definido "de manera exacta" dónde estará el Centro, pero se coordinará "de la manera más adecuada" con el regidor de Cultura, Javier Bonet. Por último, ha remarcado que la puesta en marcha de la reforma es uno de los desbloqueos que pondrá en marcha Cort para "ir desparalizando todos aquellos cadáveres urbanos que se fueron sucediendo durante los ocho años de inacción por los Reinos de Taifas constituido en el seno del Ayuntamiento".