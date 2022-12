La Consellera de salud insiste que no hay cambios en el uso del catalán en el ámbito lingüístico

La consellera de Salud, Patricia Gómez, insiste que los profesionales sanitarios llegados de fuera de Baleares "saben" que el archipiélago es "una Comunidad bilingüe" y que "tienen interés" en aprender catalán para poder atender a los pacientes en las mejores condiciones. Así se ha expresado Gómez durante un acto en Montuïri, preguntada por la exigencia de conocimientos mínimos de catalán en el acceso al empleo en la sanidad pública balear.

La Consellería defiende que no hay ningún cambio en el uso del catalán en el ámbito de la función lingüística porque la ley de captación lingüística ya permite que esta lengua no sea un requisito, en aquellas plazas con déficit de personal. Es el caso de las especialidades de medicina y enfermería, donde actualmente no se está exigiendo el catalán como requisito para acceder a las bolsas de empleo de la comunidad, por la falta de personal. Una excepción que ya está contemplada en la ley, según la consellera de salud, Patricia Gómez, que remarca que "no ha habido ningún cambio ni legislativo ni normativo", y que la excepción de los requisitos de catalán "se debe justificar en cada una de las pruebas".

En cualquier caso, Gómez se ha mostrado convencida de que, "por supuesto", los trabajadores llegados de fuera de Baleares acabarán estando capacitados para atender en catalán a los pacientes. Para Gómez, no hay "un conflicto" dentro del ámbito sanitario porque los profesionales "saben que la comunicación es la primera herramienta para poder atender al paciente" y comparten que éstos deben poder expresarse "en la lengua en la que más cómodos se sientan".

"Lo saben, lo entienden y siempre hacen esfuerzos por aprender catalán", ha afirmado la titular de Salud.