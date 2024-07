El Consell de Mallorca seguirá acogiendo menores migrantes a pesar de la ruptura entre Vox y PP

Pedro Bestard (Vox) y Llorenç Galmés (PP), vicepresidente y presidente del Consell de Mallorca, respectivamente, han asegurado este viernes que la decisión de Vox de romper con el PP por aceptar el reparto de menores migrantes no afecta al pacto que ambas formaciones mantienen en la institución insular.

Según ha señalado Pedro Bestard en declaraciones a Onda Cero, "la decisión únicamente afecta a los parlamentos autonómicos, como explicó Abascal en su comparecencia de este jueves por la noche". Bestard entiende que la ruptura de Vox con el PP no afectaría a otras instituciones como los consells insulars, del que él es vicepresidente en Mallorca, ni a los ayuntamientos. En este caso, Bestard ejerce como primer teniente de alcalde del Ajuntament de Marratxí. "A nosotros no nos han dicho nada", aunque matiza que "acataremos lo que nos diga la dirección nacional de Vox".

A día de hoy, el vicepresidente del Consell de Mallorca no cree que el acuerdo de gobierno en la institución insular esté en peligro de disolverse. Preguntado por Onda Cero sobre la acogida de niños y adolescentes migrantes no acompañados que deberá gestionar el Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS), Bestard ha preferido no pronunciarse.

En la misma línea, el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha reiterado que la institución insular no se verá afectada por la orden del líder de Vox, Santiago Abascal, de que sus cargos autonómicos presenten su dimisión tras el acuerdo por el reparto de menores migrantes. El también líder del Partido Popular de Mallorca ha querido trasladar un "mensaje de tranquilidad" y ha insistido en que su gobierno es "sólido, estable, de soluciones y continúa trabajando haciendo cambios en la isla", a pesar de la retirada de Vox del apoyo parlamentario al PP en las autonomías donde cogobernaban.

En referencia al reparto de menores migrantes no acompañados que llegan a España, Llorenç Galmés ha descartado que el Consell de Mallorca vaya a darles la espalda: "el Consell de Mallorca siempre ha sido y será una institución solidaria, por lo que no dejaremos abandonados a los niños que lleguen a la isla."

El presidente del Consell de Mallorca ha reclamado más recursos económicos, técnicos y personales al Gobierno central para afrontar una situación que, dice, está siendo "muy complicada" y ha reivindicado "una política migratoria a nivel estatal". Según sus palabras, el número de menores que desembarcan en Mallorca "se ha multiplicado por cuatro" en los últimos años y se está llegando a "números máximos de acogimiento".