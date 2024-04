Los centros tienen 30 días a partir del lunes para adherirse al Plan de Libre Elección de Lengua

LEER MÁS Así será la aplicación del plan de libre elección de lengua en las aulas de Baleares

La Resolución del Plan Piloto Voluntario de Libre Elección de Lengua se publicará este sábado en el Boletín Oficial de Baleares (BOIB), de modo que los centros de primaria dispondrán de 30 días a partir del lunes para adherirse al Plan. Así lo ha anunciado este viernes el conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern en la que ha indicado que el Plan se comenzará a aplicar en todos los ciclos de primaria en los centros que lo soliciten durante el próximo curso escolar 2024-2025, mientras que en los centros de secundaria que lo pidan se podrá aplicar a partir del curso 2025-2026.

Según ha explicado Vera, el Plan Piloto se implementará durante tres cursos y una vez finalizado, la Conselleria evaluará los resultados. En este sentido, el Instituto de Evaluación y Calidad del Sistema Educativo de Baleares (Iaqse) evaluará a principios del próximo curso a los alumnos de 4º de Primaria que se acojan al Plan y, pasados los tres años de aplicación temporal, se volverán a evaluar estos alumnos, que cursarán 6º de Primaria.

Con los alumnos de secundaria se seguirá la misma metodología y durante el curso 2025-2026 se evaluará a los estudiantes de 2º de ESO. El objetivo, ha explicado, es ver la evolución de los alumnos en las materias de catalán, castellano y matemáticas y comparar los resultados con los datos que ya tiene el Iaqse del alumnado balear. "Las evaluaciones nos pueden ayudar a saber la viabilidad del Plan", ha matizado.

Por otra parte, el conseller ha subrayado que informó del Plan en las distintas Mesas y que han tenido un "plazo prudencial" para poder hacer alegaciones. Una vez estudiadas por la Conselleria, se han hecho modificaciones, como la supresión de algún apartado, y se han "ajustado" sugerencias. Según Vera, gran parte de las alegaciones pedían o la supresión total del Plan o eran preguntas.

Asimismo, los centros de primaria tienen 30 días a partir del lunes para presentar sus solicitudes. Los públicos y concertados que soliciten la participación tendrán que aportar el certificado en el que conste la aprobación del claustro de los aspectos educativos de la propuesta y los públicos, además, el certificado de aprobación del Consejo Escolar del centro por mayoría de dos tercios de la propuesta presentada. En principio, los centros que se sumen al Plan podrán ofrecer matemáticas y conocimiento del medio natural y social en catalán o castellano pero, si hacen otras propuestas que cumplen con la normativa, estas se podrán adherir también al Plan.

En cuanto a la aplicación del plan en secundaria, durante el próximo curso, seguramente en marzo, se abrirá un plazo para que se puedan presentar los proyectos de secundaria e incorporarse así al Plan. El Plan, según recoge la resolución, y ha reiterado Vera, es voluntario, se basa del respeto a la autonomía de centro y contempla la dotación de medios adicionales.

Por otro lado, ha subrayado que hay una partida presupuestaria en este sentido pero que no será hasta que se sepa cuantos centros se adhieren que se "irán configurando los gastos derivados del Plan". En relación con Obra Cultural Balear, entidad que remitió a todos los colegios públicos y privados de Mallorca una carta con un argumentario de diez puntos para no adherirse al Plan, el conseller ha manifestado su "respeto absoluto". "Si ellos creen que tienen que animar a los centros educativos a que no adherirse al plan, que hagan lo que encuentren oportuno", ha dicho.