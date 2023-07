Carmen Planas aplaude las medidas fiscales del Govern: "No es cierto que la supresión del impuesto de sucesiones beneficia a los más ricos"

Este lunes en 'Más de uno Mallorca' nos ha acompañado la presidenta de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB), desde el Real Club Náutico de Palma justo el día en que ha empezado la primera jornada de la Copa del Rey MAPFRE. Planas ha acudido al programa en directo emitido desde el club de vela."El ambiente será como todos los años, esperamos que tengamos buen tiempo", ha manifestado.

Asimismo, Planas ha valorado en Onda Cero la política fiscal del nuevo Govern de Baleares: "Totalmente de acuerdo con esta bajada de impuestos y con la eliminación del impuesto de sucesiones y transmisiones, también hay que hacer rebaja del IRPF y tener en cuenta a las empresas porque las cotizaciones a la seguridad social son muy altas". Ante las críticas de los grupos de la oposición, como el PSIB y Més per Mallorca, a las primeras medidas fiscales del equipo de Gobierno de Marga Prohens, Planas ha respondido que "no es cierto que la supresión beneficia a los más ricos, muchas familias han tenido que renunciar por falta de liquidez para pagar los impuestos". A lo que ha añadido que, a su juicio, "es un impuesto confiscatorio, por lo que es bueno que lo hayan retirado".

Como presidenta de la CAEB, ha asegurado que desde la patronal están "defendiendo los intereses de los empresarios". Además, también espera "un diálogo fluido con el nuevo gobierno, con diálogo social, no con acuerdos cocinados". Preguntada por Elka Dimitrova por los resultados de las elecciones generales, ha confesado que lo que más le preocupa es "la incertidumbre porque no hay posibilidad fácil de formar gobierno". A lo que ha añadido los efectos negativos que puede tener el panorama político sobre la economía: "No sabemos si volveremos a elecciones y la incertidumbre es el peor marco para atraer inversiones". Por este motivo, ha defendido que necesitan "seguridad jurídica y un gobierno cuánto antes". Sobre la repetición electoral, ha declarado que "está en el aire y nadie sabe lo que va a pasar".

Durante la entrevista en 'Más de uno Mallorca', también se han abordado otros temas de actualidad, como la huelga de lavanderías convocada a partir de este martes. Respecto a este asunto, Carmen Planas ha manifestado que "no es bueno porque estamos en plena temporada turística y puede afectar al sector hotelero". A pesar de ello, se ha mostrado confiada en que se llegará a un acuerdo con los sindicatos: "El sector está negociando y las negociaciones van por buen camino". Sobre el pleno empleo y la situación laboral en las islas, Planas ha explicado que "hay puestos de trabajo que no están cubiertos, falta capacitación y talento". La presidenta de CAEB no ha dejado claro si la falta de personales es más graves que en años anteriores: "No sé si es más grave, falta personal hotelero en limpieza. Hay hombres haciendo de Kelly".