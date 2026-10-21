Cañadas responde a Prohens: "El mayor riesgo que tiene Baleares es la inmigración ilegal"

La portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, ha ha advertido este miércoles que el mayor riesgo al que se enfrenta Baleares "tiene nombres propio y es la inmigración ilegal".

Cañadas ha respondido así a la presidenta del Govern, Marga Prohens, en la segunda jornada del Debate de Política General, y ha advertido que "lo que ha pasado en Ceuta es la bola de cristal de lo que le espera a Baleares".

En línea con la petición que hizo este martes Prohens para que en Baleares, como se está haciendo en Ceuta, se active el retorno de migrantes, Cañadas ha reclamado que "se ponga en marcha la devolución de ilegales".

"El que delinque se va, el que viene a vivir de las ayudas se va"; ha añadido.

La portavoz de Vox ha dicho a Prohens que "frente a la hostilidad de Moncloa", en su partido no encontrará "un adversario que quiera torpedear la gobernabilidad de las Islas".

Manuela Cañadas se ha referido a la vivienda como el segundo de los grandes problemas que atraviesa el archipiélago y ha responsabilizado a "ocho años de intervención de la izquierda" y la ley estatal de vivienda.

En esta línea, ha propuesto una ofensiva "más ambiciosa para ir más rápido" con un paquete de medidas en materia fiscal y para desbloquear suelo siempre con prioridad para los residentes. "Llámelo prioridad nacional o prioridad balear, el nombre importa poco, pero el que lleva aquí trabajando no puede ir el último en la cola, ni en vivienda ni en el médico", ha afirmado.

Cañadas ha cargado al inicio de su intervención contra el Gobierno central. "No se puede analizar el estado de Baleares sin tener en cuenta la jaula en la que Sánchez nos tiene metidos", ha afirmado.

La portavoz de Vox ha tendido la mano al PP para un nuevo acuerdo tras las próximas elecciones. "Sabemos el momento de emergencia habitacional y lo que los ciudadanos esperan de nosotros. En Vox encontrará un socio previsible, serio y con la mano tendida. El cambio fue posible con Vox", ha señalado en relación al balance de legislatura que hizo Prohens en la primera jornada del debate. "No son solo logros del PP, también son logros de Vox", ha apuntado.

En materia educativa, Cañadas ha celebrado la propuesta de Prohens de ampliar a 4ºde ESO --"queremos niños que lean y escriban", ha afirmado"-- y ha pedido una libertad de elección de lengua "de verdad" y "cero adoctrinamiento" en las escuelas.

Cañadas ha pedido a Prohens, en políticas de movilidad, "firmeza" y que no compre "los dogmas de la izquierda y de la Agenda 2030" y ha expresado su apoyo al sector primario, "el que más sufre la criminal Agenda 2030".

"EL PELIGRO SÁNCHEZ"

En su segunda réplica, la portavoz de Vox ha dicho a Prohens que suscribe, incluso "endurece" su discurso hacia la izquierda. "El peligro es Sánchez", ha añadido, al tiempo que se ha opuesto a las "políticas destructivas de la izquierda".

"El PSOE se ha unido a todos los enemigos de España para destruir nuestra vida. Sí, como la conocíamos y como añoramos. La perspectiva del futuro de nuestras islas es que tras tres años de gobierno PP con el apoyo de Vox, los ciudadanos tienen esperanza. Esperanza de que todo se remonte, se recupere, de que todo vuelva a brillar", ha afirmado. "No solo les juzgarán los jueces, también Dios", ha concluido Cañadas.