Baleares notifica 276 casos de Covid-19 más que este lunes y cinco fallecimientos nuevos

El servicio de Epidemiología del Govern ha notificado este martes al Ministerio de Sanidad 276 casos de COVID-19 más que este lunes, así como cinco nuevos fallecimientos, según ha informado la Conselleria de Salud.

Con esto, la cifra de casos acumulados en Baleares desde que se inició la pandemia asciende a 11.385 casos, mientras que 271 han fallecido.

Al margen de la estadística notificada a Sanidad, el IbSalut ha informado de que en las últimas 24 horas se han diagnosticado 215 casos de COVID-19, mediante PCR. Son 144 positivos más que el día anterior y la tasa de positividad diaria en Baleares se sitúa en 9,31 por ciento.

En las últimas 24 horas se han practicado 2.037 PCR en Baleares, 239.017 desde que comenzó la pandemia.

Actualmente el IbSalut atiende a 6.577 personas por COVID-19 -algunas de ellas con la infección ya superada-. Hay 318 ingresados en hospitales -nueve menos que el día anterior- y la cifra de pacientes en UCI se ha incrementado en tres pacientes, hasta 69. En las últimas horas se han sumado 33 altas hospitalarias y 326 curados en atención primaria.

Por islas, en Mallorca hay 265 pacientes hospitalizados (59 en UCI); en Ibiza, 51 ingresados en hospitales (ocho en UCI); y en Menorca, cuatro pacientes en hospitales (dos en UCI).

En cuanto a la situación en las residencias de ancianos, se reduce la cifra de contagios hasta 215 pero se contabilizan dos nuevos fallecimientos, hasta 117. Además hay 105 usuarios hospitalizados (ocho menos que el día anterior) y 94 trabajadores activos.

En lo que respecta a los contagios de profesionales sanitarios, hay 142 casos activos y 289 trabajadores en vigilancia.

POSITIVOS EN LOS COLEGIOS

El Servei de Salut ha detectado en las últimas 24 horas 38 nuevos positivos en los colegios de Baleares, que elevan el total de casos acumulados hasta este martes a 80.

Así lo ha señalado en rueda de prensa el portavoz del Comité de Gestión de Enfermedades Infecciosas, Javier Arranz, aunque no ha precisado si se trata de alumnos o profesores.

En todo caso, Arranz sí que ha concretado que no hay ningún niño hospitalizado y que, además, el resultado del cribaje a 245 niños de 16 centros escolares no han arrojado ningún positivo.

Se trata de datos ofrecidos por Educa Covid y que actualizará los datos de incidencia de coronavirus en los centros docentes de Baleares.

NUEVOS BARRIOS AISLADOS

El doctor Arranz se ha referido igualmente a las nuevas restricciones de movilidad anunciadas por la presidenta del Govern, Francina Armengol, en Palma e Ibiza. Ha defendido la utilidad de las medidas -en otras partes de España ya se ha visto que se reduce la incidencia- y ha adelantado que este miércoles se concretarán a qué áreas o calles afectarán.

En todo caso, Arranz ha explicado que las restricciones no tienen por qué afectar a la totalidad de la zona básica de salud porque, como ya se ha señalado en otras ocasiones, la decisión no viene motivada únicamente por cuestiones numéricas de incidencia sino también por concentraciones de casos. Según ha explicado, en una zona puede haber un gran número de casos pero no estar concentrados.

Según ha añadido, aunque hay otras zonas de Palma con niveles de incidencia similares, en este momento no están sobre la mesa más restricciones, y que el objetivo es analizar la evolución de Son Gotleu y concretar las nuevas limitaciones.

TASA DE MORTALIDAD

A pesar del descenso de casos graves, el portavoz ha hecho un llamamiento a no bajar la guardia y evitar hablar de la "menor agresividad del virus" porque un incremento de casos, aunque sean leves o asintomáticos, provocará un aumento de la posibilidad de que haya casos graves.

En esta línea, en relación al descenso de la mortalidad respecto a la primera ola, Arranz ha explicado que el número total de afectados era menor y por tanto la mortalidad era más elevada.

En la situación actual, el descenso de la tasa de mortalidad viene motivado por el gran número de casos pero eso no impide que una persona que ingrese en un hospital con enfermedades asociadas "tenga un gran riesgo de acabar en una UCI y fallecer".

PRUEBAS DE ANTÍGENOS

Sobre la aparición y pruebas con test de antígenos, Javier Arranz ha asegurado que cualquier test que permita una rápida respuesta y no necesite laboratorio será bienvenida, pero ha alertado que, por el momento, se está viendo que en personas sin síntomas que podrían estar infectados "a veces no son eficaces".