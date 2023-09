Arranca la actividad en el Parlament balear con polémica por las "actitudes machistas" de Rubiales

El Govern de Marga Prohens afronta este martes su primera sesión de control en el pleno del Parlament balear, aunque con su primera polémica incluida por una declaración institucional contra Luis Rubiales impulsado por el PSIB-PSOE.

Vox Baleares finalmente ha retirado su propuesta de manifiesto por la polémica del ex presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, al no conseguir la adhesión de ningún otro partido, ya que pretendía recordar a "todas las mujeres" que han sufrido "agresiones sexuales" más allá de la polémica suscitada por el beso de Rubiales a la capitana de la selección.

La sesión que empezará con la jura o promesa de nuevos diputados tras las salidas de Quim Torres (PSIB) y Sandra Fernández (PP). En su lugar, se incorporan al hemiciclo Ares Fernández y Pedro Manuel Álvarez, respectivamente, después proseguirá con las preguntas.

Será el turno de las preguntas de control parlamentario a los consellers del Govern. La masificación turística, la vivienda, la supresión de la oficina anticorrupción y las medidas de fidelización de sanitarios serán algunos de los asuntos por los que preguntarán los grupos de la izquierda, mientras que Vox --partido que mantiene un acuerdo programático con el Govern-- se interesará por las menores tuteladas y los problemas de infraestructuras educativas, entre otros temas.

Entre los temas de la sesión de control se cuela también la actuación del director general de Emergencias, Sebastià Sureda, el pasado 27 de agosto durante el temporal, al hilo de una pregunta del PSIB, que pidió su dimisión por estar "tomando café" durante la tormenta.

Además, el PSIB preguntará a la consellera de Presidencia y Administraciones Públicas, Antònia Estarellas, si cumplirá el punto 55 del acuerdo programático de Govern --que hace referencia a garantizar que el desconocimiento del catalán no penalice en el

acceso a la función pública--. Sobre esa misma cuestión incidirá el portavoz de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, en su pregunta a la presidenta, mientras que el diputado de MÉS per Menorca Josep Castells (Grupo Mixto) planteará a Prohens si pretende aplicar el programa "del PP o el de Vox".

Por su parte, el portavoz del PSIB, Iago Negueruela, pedirá a Prohens que valore las acciones de sus primeros meses de gobierno, una pregunta similar a la de la portavoz de Vox, Idoia Ribas, si bien ésta pondrá el acento en el pacto de investidura. Acabada esta parte, el Grupo Socialista interpelará al Govern por su política de transición ecológica; y después se debatirán dos proposiciones no de ley, una sobre el reconocimiento de los descendientes de los judíos en Mallorca y otra sobre vivienda pública. La última, presentada por el PSIB, pretende instar al Govern a formalizar la compra de viviendas de Metrovacesa, que el Ejecutivo echó atrás en julio por presuntas irregularidades.

VOX NO LEERÁ SU PROPUESTA DE MANIFIESTO PROGRAMADA EN UN PRINCIPIO

La jornada parlamentaria arrancará con la lectura de un manifiesto propuesto por el PSIB para rechazar las "actitudes machistas" del expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, y que al no contar con la unanimidad de los partidos políticos presentes en la cámara autonómica --puesto que a última hora de este lunes no contaba con la confirmación del apoyo ni del PP ni de Vox--, no podrá ser leído como declaración institucional.

Inicialmente, Vox había convocado a los medios a las 9.30 horas para leer un texto "en apoyo a las mujeres agredidas tras la polémica generada" en torno a Rubiales. Lo iba a hacer fuera de la sesión plenaria, en un acto particular en el Salón de Pasos Perdidos pero al no contar con el apoyo de ningún otro partido a su texto, decidió suspender la convocatoria a última hora de este lunes.

Vox consideraba "incompleto" el manifiesto propuesto por el PSIB sobre este asunto, "porque faltan muchísimas referencias a situaciones en las que realmente las mujeres han padecido agresiones y han sido abandonadas por las instituciones públicas". El texto de Vox incluía alusiones a "todo el problema que ha ocasionado la ley del sí es sí" y a las menores tuteladas que han sufrido explotación sexual, según explicaba Idoia Ribas en una rueda de prensa.

Mientras, el PSIB ha promovido un texto de condena a "las actitudes machistas" de Rubiales --al que se han sumado MÉS per Mallorca y el Grupo Mixto-- que leerá a las 09.45 horas en el mismo lugar, y ha considerado la ausencia de Vox "un problema serio". Tanto PSIB como Vox habían invitado al PP a sumarse a sus convocatorias pero fuentes de los 'populares' indicaron que propusieron modificaciones a ambos textos y, en caso de aceptarse, los firmarían, por lo que hasta primera hora de este martes no harían públicas las decisiones adoptadas.

No obstante, desde el PSIB han afirmado que cuentan con la adhesión del PP a su manifiesto y que participarán en la lectura del mismo. "Llama la atención que los socios del Govern hagan declaraciones solos", declaraba Negueruela este lunes, antes de conocer la suspensión de la convocatoria de Vox.