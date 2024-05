Armengol vuelve a negar conversaciones con Koldo García sobre el contrato de mascarillas en Baleares

Francina Armengol ha vuelto a negar conversaciones con Koldo García sobre el contrato de material sanitario durante la pandemia. La expresidenta autonómica ha reiterado este viernes en la comisión de investigación del Parlament balear que la adquisición a Soluciones de Gestión se llevó a cabo siguiendo criterios técnicos sin recibir órdenes externas.

Asimismo, Armengol ha asegurado en la comisión de investigación del Parlament que desconocía la compra de mascarillas por valor de 3,7 millones de euros a la empresa Soluciones de Gestión. La presidenta del Congreso y ex presidenta del Govern señala que la adquisición de material sanitario durante la pandemia se realizó "siguiendo criterios técnicos" por parte del Servicio Balear de Salud. Sostiene que no hubo una decisión política detrás de las compras y que nadie recibió instrucciones ni presiones para contratar a ninguna empresa en particular.

La reclamación del sobrecoste por la compra de mascarillas ha sido uno de los múltiples enfrentamientos que ha mantenido Armengol con la portavoz del PP, Marga Duran. Durante su comparecencia en la comisión de investigación del Parlament, Armengol ha insistido en que las mascarillas que resultaron ser defectuosas "estaban destinadas a un uso civil".

"PP y Vox están utilizando la comisión para intentar destruir al adversario político"

También ha dicho que no supo de la intervención de la Guardia Civil ni de la investigación judicial en curso, en un nuevo cara a cara con la popular Marga Duran. El grupo socialista ha acusado a Vox de mentir y ha pedido una rectificación a su portavoz, Patricia de las Heras, por mostrar unas supuestas fotografías falsas. En la misma línea, Francina Armengol ha subrayado que "PP y Vox están utilizando la comisión para intentar destruir al adversario político".

Este viernes también ha comparecido en la comisión de investigación del Parlament el exconseller de Movilidad, Marc Pons. A las dos y media está citado el exdirector del I-B Salut, Juli Fuster. Las comparecencias de la semana concluirán a las cinco de la tarde con el excoordinador del almacén central del I-B Salut, Rafael Marcote, que actualmente ocupa el cargo de subdirector de Compras y Logística.