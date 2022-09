Política

Armengol destaca la temporada turística "excepcional" de Baleares para la "tranquilidad de muchas familias"

La dirigente balear ha subrayado que el turismo "no puede prosperar si no lo hace de la mano de las personas que trabajan". Así mismo, ha recalcado que "crecer en plazas no es el camino para seguir progresando como destino turístico". Por ello, ha reivindicado la calidad "como base del sistema turístico" de Baleares, "nunca más la cantidad".

Europa Press