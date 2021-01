Armengol comparece este martes en el Parlament para informar de la pandemia

La presidenta del Govern, Francina Armengol, comparece este martes 26 de enero, aproximadamente a las 12.00 horas, en el Parlament para informar acerca de la evolución de la pandemia en el archipiélago.

La Junta de Portavoces acordó el pasado lunes día 11 de enero la comparecencia de Armengol en una sesión extraordinaria y urgente en el Parlament balear para informar sobre la situación de la pandemia de la COVID-19 en las Islas, la evolución de la campaña de vacunación y los efectos de las medidas actuales sobre el tejido económico de Baleares.

Armegol comparecerá en la Cámara Autonómica tras una solicitud que había realizado el Grupo Popular y que contó con el apoyo de toda la oposición y los votos en contra de los partidos que forman parte del Govern.

"No tengo ningún problema en comparecer y en dar explicaciones", ha afirmado recientemente la presidenta del Govern, quien ha indicado que no se ha negado "nunca" a comparecer ante la Cámara. "Si hacen una comparación con otros presidentes verán las diferencias de comparecencias entre unos y otros en el Parlament", ha añadido.

La sesión plenaria en la que Armengol comparecerá en el Parlament balear comenzará aproximadamente a las 12.00 horas con una primera intervención de la presidenta de 30 minutos. Posteriormente los grupos parlamentarios dispondrán de 10 minutos para responder a las palabras de Armengol, quien podrá responder de manera individual o global.

En el supuesto caso de que responda de forma individual a cada uno de los grupos, la dirigente autonómica dispondrá de 10 minutos para cada interviniente. Cada uno de los grupos tendrá, después, cinco minutos de réplica y Armengol otros cinco de contraréplica.

Mientras, en el supuesto de que decida responder globalmente, la presidenta contará con 20 minutos para dar su respuesta completa. Las réplicas de los grupos serán de cinco minutos y la contraréplica de Armengol de otros cinco por cada interviniente, en aplicación del artículo 83 del Reglamente de la Cámara, hasta máximo 40 minutos.

La cuarta comparecencia de la presidenta durante la pandemia

La de este martes "será la cuarta comparecencia de la presidenta en el Parlament desde el inicio de la pandemia", ha recordado la portavoz de los socialistas en el Parlament Silvia Cano esta semana.

En esta línea, ha destacado, "la presidenta siempre ha mostrado su disponibilidad para dar explicaciones" y "solo cabe esperar que la sesión de este 26 de enero sea tranquila, serena y con propuestas constructivas por parte de todos, que ayuden a salir de esta situación".

Críticas del PP, VOX, El Pi y Més per Menorca

Los grupos de PP, Vox-Actúa Baleares, El PI y Mixt-MÉS per Menorca en el Parlament, han criticado, sin embargo, que la comparecencia extraordinaria y urgente de la presidenta autonómica para informar de la pandemia vaya a producirse un total de 20 días después de que el Grupo Popular la solicitara.

Para el diputado y portavoz adjunto del PP en el Parlament, Toni Costa, la presidenta va "obligada a comparecer", puesto que el PSIB, Unidas Podemos y MÉS per Mallorca votaron en contra de la solicitud.

En la misma línea, la diputada de Vox Idoia Ribas ha considerado que es "una falta de respeto y un ninguneo a la Cámara el retraso de 20 días" en la comparecencia urgente de Armengol en el Parlament balear. "Creemos que tendría que haber comparecido mucho antes", ha indicado.

De igual forma, el portavoz del Grupo Mixt-MÉS per Menorca, Josep Castells, ha lamentado "que a la presidenta Armengol le cueste tanto comparecer".

La portavoz parlamentaria de El PI, Lina Pons, por su parte, ha considerado que "la comparecencia ha tardado demasiado, teniendo en cuenta que la semana que viene empieza el periodo de sesiones en el Parlament. Las cosas han de cambiar. No se puede permitir que para una comparecencia extraordinaria y urgente tengan que pasar tres semanas hasta que se produzca".

LA TERCERA OLA Y EL CALENDARIO DE VACUNACIÓN, TEMAS A TRATAR

Respecto a los temas acerca de los que querrán tratar los grupos con la presidenta Armengol en sus turnos de palabra, estos versarán mayoritariamente sobre la tercera ola de la COVID-19 y sus efectos económicos y sociales; así como acerca del calendario de vacunación.

Así, la portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Unidas Podemos, Esperança Sans, ha adelantado que pedirán a la presidenta que haga un "ejercicio de transparencia" con el fin de "dar certezas y respuestas a los ciudadanos" y, al mismo tiempo, "dejar claro a la oposición el calendario de vacunación y la intolerancia del Govern a quienes se salten la cola". A este respecto, ha puntualizado, "en Unidas Podemos no se tiene constancia de que haya políticos en Baleares que se hayan vacunado previamente a lo establecido".

En esta línea, el portavoz parlamentario de MÉS, Miquel Ensenyat, ha apuntado que "no sería aceptable que se hubiera vacunado a gente fuera de estos protocolos". "En esto estaremos muy vigilantes", ha asegurado.

En la oposición, el Grupo Parlamentario Popular, por ejemplo, ha avanzado, mediante su portavoz adjunto en el Parlament, Toni Costa, que preguntará "qué ha pasado" y "qué ha fallado" en los últimos meses para "volver a tener una situación dramática" en la comunidad en el número de contagios. Asimismo, preguntará a la presidenta cómo se va a afrontar esta situación de cara al futuro --a nivel sanitario y económico-- y también sobre los protocolos de vacunación en cargos del IbSalut.

Por su parte, la portavoz de Ciudadanos en el Parlament balear, Patricia Guasp, ha asegurado que pedirá "autocrítica" a la presidenta del Govern y que "dé certidumbre y certezas" a los ciudadanos.

Guasp ha explicado, además, que durante el pleno de este martes su grupo hará "una crítica constructiva" sobre la gestión del Govern y pedirá a Armengol explicaciones "sobre las noticias de cargos de confianza y directivos de los hospitales que podrían haber sido vacunados antes de tiempo".

Finalmente, la portavoz parlamentaria de El PI, Lina Pons, ha avanzado que "esta formación tiene dos encargos que hacer a Armengol durante su comparecencia. La primera, que reclame al Gobierno del Estado una vacunación selectiva y prioritaria para las CCAA que viven del monocultivo del turismo y que han sufrido mayor caída del PIB. La segunda que explique si ya no Baleares si no España dispone de el músculo suficiente para adquirir vacunas en otros lugares, después de que Pfizer haya planteado que no sabe si podrá fabricar todas las dosis a las que se había comprometido".

DEBATE Y VOTACIÓN DEL DECRETO LEY 15/2020

Por otra parte, previamente a la comparecencia de Armengol, a las 09.30 horas de este martes 26 de enero, el Parlament balear debatirá y votará el Decreto Ley 15/2020, de 21 de diciembre de 2020. Se trata de un decreto por el que se establece régimen sancionador específico para hacer frente a incumplimientos relacionados con la COVID-19.

Esta sesión plenaria, comenzará con la intervención por parte de un miembro del Govern, quien no tendrá límite de tiempo para exponer las razones por las que se ha promulgado el decreto.

Posteriormente, los grupos parlamentarios en turno a favor tendrán 15 minutos cada uno para intervenir --de mayor a menor y el Grupo Socialista en último lugar--. También los grupos parlamentarios en turno en contra --de mayor a menor-- dispondrán de 15 minutos de intervención cada uno.

Finalmente, aquellos grupos que hayan votado a favor del decreto tendrán cinco minutos de réplica y los que lo han hecho en contra cinco de contraréplica. Los grupos que no hayan intervenido ni a favor ni en contra tendrán 10 minutos para fijar sus posturas.

En este punto, cabe recordar que el PP ha anunciado esta semana que se abstendrá "porque es el tercer régimen sancionador que se lleva en forma de decreto ley".