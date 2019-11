Agencias de viajes denuncian incremento de precios de hasta el 25% en los billetes aéreos en Navidad

La Agrupación de Agencias de Viajes de Baleares (Aviba) ha criticado las "injustificadas subidas de las tarifas aéreas en vuelos procedentes de las Islas y con destino a la Península", unos incrementos que ha calificado como "injustificados y desleales".

En un comunicado, Aviba ha recordado que ya el pasado año detectaron "subidas injustificadas de un 20 por ciento", especialmente en época de Navidad. Este incremento, explican, está injustificado porque a los residentes en Baleares no tienen "más remedio que utilizar el transporte aéreo para los desplazamientos a otros destinos del territorio nacional".

"No queremos que los habitantes de Baleares sientan este desamparo por parte de las compañías. No vemos justificada esta subida y, además, nos parece discriminatoria especialmente en Navidad, cuando muchas familias quieren reencontrarse con seres queridos que viven lejos de nuestro archipiélago y que, por cuatro o cinco días, no pueden ir en barco y coche hasta el destino final", ha apuntado el presidente de Aviba, Xisco Mulet.

Por ello, la patronal ha pedido "comprensión y responsabilidad" a las compañías aéreas, así como "más protección" a las instituciones para que los pasajeros no se vean perjudicados. En este sentido, se han mostrado "a favor de que se fije un precio máximo en las rutas entre Baleares y la Península" para blindar las subidas que se realizan en esta época del año, si bien han reclamado también "máxima celeridad en el control de la aplicación del descuento de residente".

Finalmente, Aviba ha defendido la importancia de comprar los billetes de avión a través de agencias de viaje por "la seguridad que da el agente de viaje ya que, ante posibles reclamaciones o cancelaciones, siempre hay alguien detrás para solucionar los posibles inconvenientes que se puedan ocasionar".