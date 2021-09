Las agencias de viajes alemanas, optimistas con la salida de España como destino de riesgo por Covid-19 en Alemania

La Asociación de Agentes de Viajes de Alemania (DRV) ha destacado que el hecho de que toda España deje de estar clasificada como zona de alto riesgo es una "buena noticia", sobre todo para las familias con niños menores de 12 años, que "no tenían ninguna posibilidad de eludir la cuarentena".

En un comunicado, DRV ha explicado que la cuarentena dejará de aplicarse a las personas no vacunadas y, por tanto, también a los niños menores de 12 años cuando regresen a Alemania. "Este grupo, en particular, no puede ser vacunado y, por tanto, no tiene ninguna posibilidad de evitar la cuarentena", ha añadido.

Además, esta decisión adoptada por el Gobierno alemán supone un "alivio significativo" para las familias que viajan, no solo para las vacaciones de verano, que terminan a más tardar a mediados de septiembre, sino también para las próximas vacaciones de otoño.

"Los destinos del Mediterráneo, como España, son generalmente populares a finales del verano y también son muy reservados por familias durante las vacaciones de otoño", ha afirmado la Asociación.

Por otra parte, DRV ha demandado que se abandone el enfoque basado exclusivamente en la incidencia para la clasificación de los destinos en el extranjero, ya que hay que tener más en cuenta la situación real de riesgo para los viajeros, así como la carga que supone para el sistema sanitario del destino respectivo.

En este sentido, ha lamentado que el sector de los viajes y los veraneantes necesitan seguridad en la planificación y una perspectiva. "Estos cambios son difíciles de prever y los criterios son difícilmente verificables, por lo que no hay seguridad en la planificación", indica.

SIN CUARENTENA EN EL REGRESO A ALEMANIA

Toda España dejará de estar en la lista de países de alto riesgo por Covid-19 de Alemania a partir del domingo, según un informe del Instituto Robert Koch (RKI), responsable del control y la prevención de enfermedades en el país.

Esto significa que los viajeros que vuelvan al país europeo desde España ya no tendrán que hacer cuarentena o presentar una prueba negativa de coronavirus a su entrada.

Según el organismo, las áreas de alto riesgo son zonas donde la incidencia acumulada "supera considerablemente" los 100 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos siete días, o donde "se asume un alto riesgo de infección por COVID-19", según los informes semanales que publica el instituto.

En España, la incidencia acumulada a 7 días no supera los 100 casos por cada 100.000 habitantes en la mayoría de regiones, como Madrid, Baleares o Cataluña.