El PP se abstendrá en el debate del decreto ley para la gratuidad en la etapa 2-3 años por su "improvisación"

El PP ha calificado, una vez más, de "improvisación" el decreto ley para la gratuidad en la etapa 2-3 años y ha anunciado que se abstendrá en el debate para la convalidación del mismo, que tendrá lugar durante el pleno parlamentario de este martes. Según ha informado el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Toni Costa, este lunes en rueda de prensa, "el PP se abstendrá en el debate de convalidación del decreto ley para la gratuidad en la etapa 2-3 años porque, pese a que se trata de una medida compartida, no se está de acuerdo en como se ha intentado poner en marcha".

En este sentido, ha recordado que "el decreto ley del Govern fue anunciada a solo a un mes del inicio del curso escolar, después de haber rechazado y calificado como anticuada una propuesta del PP para garantizar la gratuidad de las escoletas 0-3 años en Baleares si se gobernaba a partir de mayo de 2023, y sin haber sido consensuada ni con ayuntamientos ni con la red complementaria". Asimismo, ha lamentado que "han tenido que ser los ayuntamientos quienes han tenido que salvar la papeleta a Armengol, asumiendo, sin firmar aún el convenio de esta gratuidad, esta papeleta; han sido los padres, en la red complementaria de escoletas, quienes han tenido que anticipar los pagos a éstas, porque el Govern aún ha sido incapaz de conveniar con ellas". Todo esto, ha incidido, "supone que el 70% de niños entre dos y tres años no tendrán derecho a la gratuidad".

"No se pueden reconocer derechos de los que solamente se pueden beneficiar una parte", ha afirmado finalmente el portavoz del Grupo Parlmentario Popular, quien ha reiterado que "el PP de Marga Prohens garantizará, si gobierna a partir de mayo del próximo año 2023, que todos los que cumplan los requisitos para acceder a la gratuidad puedan beneficiarse de ella". "Francina Armengol no lo ha hecho, el PP lo hará si tiene opción de gobernar la próxima legislatura", ha enfatizado y ha cifrado el coste de implantar la gratuidad en, al menos, una de las etapas de 0-3 años, con la creación de 10.000 nuevas plazas y un coste de 3.000 euros cada una de ellas, en 30 millones.

CRISIS INFLACIONARIA

Por otro lado, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, ha avanzado que en, el pleno de este martes, preguntará a la presidenta del Govern por las medidas económicas que considera se han de tomar en Baleares, para paliar la crisis inflacionaria que viven los ciudadanos de Baleares. "El PP quiere hablar y plantear medidas respecto a preocupaciones que creemos que tienen los ciudadanos, ante un invierno que, todo el mundo coincide, será difícil. Todos asumen que viene un invierno complicado, en el que la crisis energética golpeará con más fuerza, y la crisis de precios, continuará, teniendo cada vez mayor impacto en ciudadanos y pequeñas y medianas empresas", ha manifestado.

"Vienen mal dadas, el Govern de Armengol y el Ejecutivo de Sánchez también lo saben. Por ello, sabiéndolo, no se puede volver a llegar tarde, sino que hay que pensar las medidas a aplicar, con carácter previo. Se puede creer que el escenario que ha permitido la temporada turística continuará, pero no será así. Cuando vuelva el invierno, se verán todas las consecuencias de la crisis inflacionaria y familias, autónomos y pymes sufrirán las consecuencias", ha añadido. Por ello, ha recordado la presidenta del PP balear, Marga Prohens, anunció un paquete de medidas para combatir la crisis inflacionaria, que, ha apuntado, ya se han puesto a disposición de Armengol para que las pueda aplicar en Baleares. "El objetivo es anticiparse, aplicar medidas y no volver a llegar tarde".

"Desde el PP le reiteramos, por enésima vez, a Francina Armengol que es el momento de bajar impuestos, ahora que parece que ha reflexionado y ve con buenos ojos ésta opción. Es hora de deflactar el IRPF, eliminar el impuesto de sucesiones y reducir otros como el de Patrimonio. Ahora que todo sube, hay que bajar impuestos", ha incidido Costa, quien ha concluido apostado por "reforzar el escudo social", mediante una reformar del Ingreso Mínimo Vital, un aumento del bono social, la imposición de un bono de ahorro energético y la tramitación en el Congreso del Régimen Especial de Baleares (REB).