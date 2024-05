Ábalos asegura que no ofreció a Baleares el contrato de las mascarillas y no sabe quién de su Ministerio lo hizo

El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha negado este viernes, en el Parlament balear, haber ofrecido al Govern el contrato de compra de mascarillas con la empresa vinculada a su exasesor Koldo García, Soluciones de Gestión, aclarando que tampoco sabe quién de su Ministerio lo hizo: "Es más, de todo este tema me he enterado ahora, a raíz de todo este escándalo", ha enfatizado.

El exministro ya ha advertido, desde su primera intervención, que comparecía ante la Cámara autonómica porque está obligado a ello, pero que cree que no puede aportar mucho al objeto de la comisión. "Sinceramente, me cuesta decirles qué tengo que ver con la contratación de Baleares desde otra administración", ha expresado.

Tras haber revelado el exdirector de Presupuestos del IbSalut, Manuel Palomino, que una persona del Ministerio --a la que no identificó-- les puso en contacto con la empresa, Ábalos ha apuntado que no sabe quién fue esa persona: "Si el que recibe la llamada no lo sabe, imagínese yo", ha respondido el exministro.

En esta línea, Ábalos ha insistido en que desconoce si el propio Koldo "llamó o no llamó" a Baleares. Sí ha dejado claro que, de ser así, no fue él quien le puso en contacto: "Desde luego, en mi nombre o en el del Ministerio, no. Porque además no procedería".

El exministro ha puntualizado que sí encargó "a todos" en el Ministerio, incluido García, que buscaran proveedores de material sanitario, pero nunca que hiciera de mediador. "Ni era su obligación ni tenía capacidad para ello", ha indicado, aclarando que sí encomendó a Koldo hacer "seguimiento de la recepción de material".

"Su papel ahí era estar pendiente de que llegara la mercancía, que con el equipo de redes lo pudiéramos difundir a la prensa, pero en el ámbito más bien de la explotación pública o política. Pero él no tiene competencia [de contratación]", ha detallado José Luis Ábalos.

En este contexto, el exministro de Transportes ha subrayado que desconocía los vínculos y actividades de Koldo García con la empresa investigada, y que se ha enterado de todo a raíz de la detención. Respecto al incremento de patrimonio de su exasesor, ha precisado que tenía entendido que "cuanto había adquirido lo había hecho con préstamos hipotecarios".

NO HA HABLADO DEL TEMA NI CON ARMENGOL NI CON PROHENS

Ábalos también ha descartado que él mismo hablara personalmente del tema con la entonces presidenta del Govern, Francina Armengol, con quien la relación era "correcta" en su "doble condición" --por sus cargos institucionales y orgánicos en el PSOE-- pero no "especial": "No nos hemos ido de comida o de fiesta".

En cualquier caso, ha apostillado Ábalos, si Armengol le hubiera llamado pidiendo ayuda para conseguir material sanitario, "lo hubiera hecho". "Pero es que no me llamó para nada, no se produjo".

El exministro también ha rechazado haber hablado "jamás" de la reclamación económica a Soluciones con nadie del Govern balear, ni el actual ni el anterior, "en ninguna de las fases" del expediente. "¿Me conoce alguien a mí? ¿Tengo yo relación con algo? ¿Y qué autoridad tengo?", ha lanzado.

En este punto ha aclarado que conoce a la presidenta del Govern, Marga Prohens, por su etapa como diputada en el Congreso: "Una vez hablamos de vivienda en un debate", ha resumido, como todo su contacto.

Además, el exministro ha razonado que la investigación de la Audiencia Nacional tampoco incluye a ninguna persona de la administración balear como posible implicada en la trama: "Ni siquiera yo deduzco eso de lo que he leído en el sumario".

Igualmente, Ábalos ha vuelto a insistir en que le parece "contradictorio" que la Guardia Civil lo sitúe a él como posible intermediario junto a un militante del PP, Jacobo Pombo; una persona "absolutamente respetable" a la que se ha "destrozado" con la investigación, ha considerado.