2.600 migrantes han llegado en patera a Baleares este 2022

La delegada del Gobierno en Baleares, Aina Calvo, ha reconocido, este miércoles, la "llegada importante y concentrada" de migrantes desde el Día de Navidad a las Islas.

En declaraciones a los medios, Calvo ha indicado que desde el día 25 de diciembre han llegado 251 migrantes, que demuestra "una vez más que las personas buscan y aplican la estrategia más antigua de la humanidad para mejorar su vida, que es migrar".

Por eso, ha insistido en que la migración necesita que sea "regular, ordenada y segura porque si no nos aboca a una situación dura y a la no garantía de que estas personas no tengan una vida digna".

Calvo también ha recordado que en Baleares, "ante esta tendencia migratoria", las personas que llegan de países que no hay acuerdo de devolución, pasan al sistema humanitario así como las personas vulnerables incluidas mujeres y menores acompañados.

Actualmente, ha precisado la delegada del Gobierno, no se hacen devoluciones a Argelia porque las fronteras están cerradas. Por ello, aunque estas personas tienen un expediente de devolución, suelen seguir su flujo migratorio hacia Francia o Bélgica.

La delegada ha resaltado que la de estos días no es la mayor llegada de migrantes de este año, a la vez que ha indicado que actualmente el total de personas llegadas de forma irregular a Baleares es de 2.600, "casi la misma que el año anterior que se quedó en 2.400". "Con esto no se cumple la tendencia de otros años que casi se duplicaba desde 2019".

Pese a todo, ha admitido que se tratan de "cifras elevadas" que dan cuenta de la magnitud del "desafío de la migración para que sea segura y ordenada".

Calvo ha valorado, ante esto, las acciones del Gobierno que "encaminan la voluntad de reconducir" la migración como, por ejemplo, la modificación de la Ley de Extranjería respecto a los menores, la Ley de Cooperación que refuerza el papel de España o la Ley de Trata.

Con todo, la delegada ha subrayado que se deben gestionar las fronteras porque "la llegada irregular de personas no es la vía de poder tener una oportunidad de vida, lo son las normas". "Quienes no lleguen de forma regular, deberán ser devueltas o tener un expediente de devolución", ha terminado.