Hasta 16 entidades sociales se manifiestan en Palma para defender los acuerdos de investidura de Sánchez

Representantes de 16 organizaciones sociales baleares han firmado un manifiesto para mostrar su rechazo a los actos y acontecimientos derivados de la firma de los pactos para lograr la investidura del candidato del PSOE a la reelección como presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y para "defender los valores democráticos y la convivencia pacífica".

El texto ha sido presentado este lunes en la plaza del Olivar de Palma y ha sido firmado por asociaciones culturales, como la Obra Cultural Balear (OCB) o Palma XXI; sindicatos, como UGT, CCOO o STEI; organizaciones feministas, como Adisb-DonaSana o Dones en Dansa; entidades ecologistas, como el GOB; o memorialistas, como Memòria de Mallorca, entre otras. Al acto también han asistido diputados, consellers insulares y regidores de PSIB, MÉS per Mallorca o Unidas Podemos. En el manifiesto, los firmantes expresan su "firme defensa" de los valores democráticos, el pluralismo político, la libertad, la igualdad y la justicia social. Al mismo tiempo, también han puesto de relieve su "enérgico rechazo" a los actos convocados "con la voluntad de presionar y amenazar para alterar las decisiones tomadas con total libertad y legitimidad por parte de las formaciones políticas representadas en las Cortes Generales".

El portavoz de una de las entidades firmantes, la Plataforma per la Democràcia de Balears, Miquel Gelabert, ha apuntado que, desde su punto de vista, estas concentraciones frente a las sedes de partidos o entidades democráticas "no van contra Sánchez o la amnistía, van en contra del pluralismo político y del sistema parlamentario consagrado en la Constitución, que para según qué cosas es sagrada y para otras no". Para las organizaciones, en las últimas semanas se han producido actos y acontecimientos que "amenazan gravemente la democracia y la convivencia ciudadana", entre los que incluyen "llamadas irresponsables" de políticos a ocupar las calles, manifestaciones violentas, exhibiciones de simbología nazi y fascista, invitaciones a las fuerzas y cuerpos de seguridad a "rebelarse contra el Gobierno" o "presiones de jueces conservadores".

Acciones que, a su juicio, "han estado orientadas a deslegitimar las decisiones que toman las formaciones políticas, de acuerdo al ordenamiento jurídico", para la configurar una mayoría parlamentaria que permita empezar la nueva legislatura. "La dureza de las declaraciones y la violencia de las manifestaciones desplegadas alrededor del Estado, pero sobre todo en Madrid, generan miedo y preocupación en la ciudadanía y lanzan un mensaje que choca con los principios de pluralismo político, libertad, justicia e igualdad que proclama la Constitución", han defendido a través de su escrito.

Las organizaciones firmantes señalan que estas expresiones "ponen en peligro la convivencia y la cohesión social", además de "cuestionar y querer impedir que se haga efectiva la voluntad popular expresada en las urnas". En ese sentido, han hecho un llamamiento a todas las formaciones que "se sientan identificadas con los valores democráticos" que se defienden en el manifiesto, para que hagan "declaraciones públicas y condenas sin matices de las acciones violentas y la alteración de la normal convivencia ciudadana". "Los firmantes muestran su convicción de que la prosperidad, el progreso y el avance de la sociedad sólo podrá darse en unas circunstancias que garanticen el libre ejercicio de la democracia, que protejan los valores democráticos, que salvaguarden la libertad de partidos políticos, sindicatos y entidades de la sociedad civil de proclamar sus ideas y defenderlas en el marco del sistema democrático", han incidido.

Por eso, han expresado su "deseo" de que se "favorezca un marco de convivencia y concordia" en el conjunto del Estado que "se fundamente en el diálogo, el reconocimiento de la diversidad y el respeto a los derechos humanos, como valores imprescindibles en toda sociedad democrática". Gelabert también ha asegurado que estas movilizaciones son fruto de "la incapacidad del PP de poder conseguir una mayoría parlamentaria de este pluralismo político" y, desde su punto de vista, "Sánchez intenta ser investido dentro de ese pluralismo y del sistema parlamentario". "Estas concentraciones están fuera de lugar porque incitan a la violencia verbal y física que se ha visto cada día", ha resaltado.