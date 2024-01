Stankovic: "Al Mallorca le puede venir muy bien la velocidad de Radonjic"

Jovan Stankovic destaca la velocidad de Radonjic y no tiene dudas que puede convertirse en un buen refuerzo para el Real Mallorca. El exjugador del conjunto isleño conoce a su compatriota desde que jugaba en cadetes. "Lo conozco bien porque cuando jugaba en cadetes en Partizán yo entrenaba en Estrella Roja y nos enfrentábamos mucho. En aquella época era el talento más grande de Serbia y uno de los mejores de Europa. Todos pensaban que acabaría jugando en uno e los grandes como Real Madrid o Barcelona. Fichó por Olympique de Marsella, estuvo en Roma y creo que el Mallorca ha fichado un buen jugador pero todo el mundo pensaba que iba a hacer una gran carrera. Es un jugador que destaca por la velocidad y el uno contra uno. No sé como llega y si no llega bien no podrá dar mucho. Ha jugado partidos espectaculares con la selección. Pablo Ortells hizo un buen trabajo pero no sé como llega. Puede dar mucho al Mallorca porque no tiene jugadores con velocidad salvo Larin".

Opción de compra y salida de Amath

El Real Mallorca ha cerrado un acuerdo con el Torino para contar con una opción de compra cuando finalice la temporada. Por su parte, Amath se marcha cedido al R.Valladolid con el objetivo de gozar de más minutos y conseguir el ascenso a primera división con el conjunto pucelano. Uno de los futbolistas que puede salir perjudicados con la llegada de Radonjic es Javi Llabrés. En la misma situación está el canterano David López con el fichaje de Nacho Vidal teniendo en cuenta que Gio González puede jugar de central por la derecha.

Sigue entrenando al Génova

Stankovic continúa entrenando al Génova en la primera regional de Mallorca. El exjugador del Mallorca ha conseguido que su equipo haya sumado cinco en los últimos cuatro partidos con un balance de una victoria, dos empates y una derrota.