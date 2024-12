Sansó: "El fútbol balear goza de buena salud y toda la gente del fútbol quiere que nos den el mundial de 2030"

Pep Sansó sigue con su rutina como director de la escuela de entrenadores de la federación española de fútbol y director técnico en la balear manteniéndose al margen de proceso electoral. El futuro del expresidente de la federación Balear de fútbol en Madrid dependerá de la decisión del nuevo presidente de la federación española. "La realidad es que he recuperado los cargos que tenía en la federación española en el ámbito de de formación y aquí estoy como director técnico, lo relacionado con el fútbol como área de entrenadores, formación, competiciones. Las videoconferencias ayudan para sacar el trabajo".

Papel de los asambleistas de Baleares

Pep Sansó destaca el papel de los asambleistas de la comunidad baear en el proceso electoral para elegir al nuevo presidente de la federación española. "La asamblea de la española la forman 142 personas, 141 ya están elegidas y falta el presidente. El 60% lo forman el fútbol no profesional y el 40 % el fútbol profesional. El fútbol sala tiene 12 votos y el Palma Fútsal ha sido elegido asambleista como club y ha sido el más votado. Baleares tiene de forma directa el presidente, un jugador no profesional y un club no profesional y ha entrado Bueno como jugador y el Collerense. A Baleares nos ha correspondido otro asmableista que es Carlos Martínez elegido por toda España."