Salva Sevilla " cuando durante el año no te dirigen la palabra sabes que estás en la calle "

Salva Sevilla se marcha dolido y decepcionado con el director deportivo del Mallorca, Pablo Ortells, y el consejero delegado, Alfonso Díaz. El centrocampista andaluz jugará la próxima temporada en el Deportivo Alavés a las órdenes de Luis García. " Nadie me habrá escuchado quejarme ni he tocado la puerta para renovar. Te molesta la falta de comunicación para afrontar las cosas, sé como funciona el fútbol. Se lo dije a Pablo antes del último partido y le dije que las cosas no se hacían así. Tengo mi familia y me hubiese gustado que sabiendo la decisión me la hubiesen dicho mucho antes. Cuando no te han dirigido la palabra en todo el año es que estás en la calle. Me quedo con las cosas positivas y el cariño de la gente que no se compra con nada. Han salvado la temporada pero hemos estado en el alambre hasta el último día, podría haber pasado cualquier cosas, si los jugadores que vienen para marcar diferencia no lo hace cuesta más".