Pepe Gálvez: "En este momento de mi vida me ha venido bien la selección Balear"

Pepe Galvéz vuelve al banquillo para dirigir la selección balear sub´14. El exjugador de Mallorca, Valencia y Betis tenía ganas de volver a entrenar después de dejar el primer equipo del Mallorca en enero de 2018. "Después de muchos años sin entrenar me ofrecieron esta oportunidad y en este momento de mi vida me ha venido bien. Ya estuve en selección juvenil. Tenía claro que entrenaba a un equipo profesional o pequeño, no quería algo intermedio". La entrada de Ppe Gálvez ha provocado la salida de álex Calero.

Selecciones comarcales

Entre las novedades que encontrará Pepe Gálvez está la creación de las selecciones comarcales con el objetivo de dar más oportunidades y participar en el Inter Illes que pasará a disputarse el 1 de marzo. Gálvez contará con el apoyo de los diferentes seleccionadores para poner disponer de la máxima información. "Ya el día 31 serán las primeras eliminatorias y todavía no han empezado las ligas, va a ser complicado. Conozco algo pero tengo que ver mucho fútbol. Ahora estoy a nivel de contactos para que me orienten un poco.

En la selección existen muchas reglas como número de jugadores. Lo veo bien para dar oportunidades y vamos a intentar hacerlo bien

Pendiente del Mallorca

Gálvez sigue de cerca la actualidad del Real Mallorca y no duda en destacar la apuesta ofensiva de Jagoba Arrasate. "Veo bien al Mallorca con otra propuesta más arriesgada".